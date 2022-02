Nella fase di ristrutturazione di una stanza da letto non si può fare a meno di cercare sempre quel tocco unico e personale in più. Dormire in un ambiente della casa che sentiamo ci possa appartenere aiuta infatti a metterci a nostro agio e a riposare meglio.

Per fare questo, però, la scelta dell’arredamento diventa davvero importante e fondamentale. Questo perché anche un singolo mobile nel punto giusto riesce a cambiare completamente l’aspetto nel suo insieme. Trovato, infatti, il pezzo giusto vedremo allora che arredare con classe la camera da letto sarà semplicissimo e divertente come non mai.

L’importanza dello stile

Per prima cosa bisognerà capire lo stile che si vuole dare alla propria stanza. Partendo da quello, poi potremo regolarci e scegliere al meglio il complemento d’arredo giusto. L’uso del legno, della pelle o del velluto può infatti cambiare completamente l’immagine e l’atmosfera che ci circonda. Allo stesso modo, anche il colore ha davvero un ruolo molto importante nel mantenimento di uno stile. Bianco, nero e grigio sono sicuramente le opzioni più classiche e popolari per via della loro neutralità: ma la scelta giusta dovrà essere sempre dettata dal colore dominante nella stanza.

Ricercando uno stile moderno, potremmo allora optare per dei mobili essenziali, lineari e minimalisti dai colori semplici e freddi. Per uno stile più audace e industriale, invece, andremo a scegliere mobili in legno e ferro, con colori e consistenze più “ruvide e sincere”. Infine, per gli amanti del classico rimane sempre la possibilità di scegliere un elegante legno laccato e tessuti nobili come il velluto. Materiali che, accostati a dei colori caldi e a delle tinte pastello sgargianti, salteranno subito all’occhio di un ospite dotato di buon gusto.

Arredare con classe la camera da letto sarà facilissimo grazie a questo mobile unico e un po’ retrò

Per sfruttare al massimo questa scelta di stile non esiste mobile più utile e azzeccato di una cassapanca o panca per base del letto. Questo mobile dalla forma e dimensioni variabili, va tenuto alla base del letto e svolge una funzione principalmente decorativa. Risulta infatti perfetto come punto focale della stanza sul quale concentrare lo sguardo appena si entra. Ecco allora perché con una giusta scelta di stile e materiale diventerà il mobile più importante di tutta la stanza.

Allo stesso modo, però, l’utilità di questo elemento non si ferma al solo campo estetico, ma sorprende anche per la sua praticità. Innanzitutto, come panca è una seduta perfetta su cui legare le scarpe prima di uscire. Oppure diventa il punto perfetto in cui appoggiare vestiti oppure cuscini decorativi una volta che si entra a letto. Ma soprattutto, quando si usa una cassapanca o un baule, diventa pure un indispensabile spazio dove tenere biancheria da letto, scarpe e cuscini sempre a portata di mano. Insomma, un’aggiunta pratica e bella che farà davvero la differenza in qualunque occasione.

Approfondimento

Arredare in modo originale la propria casa riciclando questo insospettabile oggetto