Nelle ultime riviste di moda è frequente ormai trovare più stili che si mescolano. Perché fino a non molto tempo fa ogni singolo accessorio era distinto per categoria. Era tutto diviso in settori, maschile e femminile, sportivo, elegante, classico, casual. Le regole della moda imponevano degli outfit ben precisi. Gioielli sofisticati si abbinavano ad abiti da cerimonia, borse grandi e comode insieme ad abbigliamento da tutti i giorni.

Poi una sorta di rottura con la tradizione ha introdotto una nuova tendenza. Le categorie sono in parte crollate, dando vita ad un mix di generi diversi. Tuta indossata con sandali o scarpe con il tacco. Completi eleganti e chic, quasi da sera, accoppiati a scarpe da tennis o sneakers. Una moda che ha abbandonato molti stereotipi, una rivoluzione nell’ambito delle scelte. Questa nuova libertà si esprime in passerella con il ritorno di accessori particolari.

Ecco la borsa pratica e originale che sta ritornando in tutte le passerelle

Indispensabile soprattutto per le donne, la borsa non può mancare mai quando si esce di casa. In passerella è di grande successo, in questo momento, la borsa etnica, da indossare con capi più classici e formali, per le serate con gli amici, nel tempo libero. Originale, colorata, di grande impatto, è ideale per non essere scontati con borse noiose e banali.

La proposta è talmente varia che ogni tipo di borsa etnica si abbina a stili differenti. Possiamo scegliere qualsiasi tonalità, forma a secchiello, a tracolla, grande, piccola, a zainetto. La troviamo anche arricchita con punti luce, tessuti particolari, disegni, frange. Ogni modello emana fascino, richiama all’oriente o all’esotico, fa sentire costantemente la sensazione di viaggio e vacanza.

Possiamo usarla con degli short corti e camicia leggera, con un vestito per l’ora dell’aperitivo, con outfit più casual, ma anche più eleganti. Un accessorio che chiunque, a tutte le età, può utilizzare, basta scegliere quello più indicato.

Ecco la borsa pratica e originale che sta ritornando in tutte le passerelle, quella etnica, sempre originale e di stile.