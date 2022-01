Mentre la fine del vecchio anno prevede bilanci e resoconti, il nuovo inizio porta davanti ai nostri occhi nuove classifiche. Ci sono quelle stilate dagli esperti fashion che consigliano accessori, colori di acconciature o altri aspetti beauty per non sbagliare un colpo.

Altre riguardano le uscite al cinema o sulle piattaforme stile Netflix, tra attesissimi nuovi titoli di film e serie tv o remake di grandi successi.

Da non sottovalutare nemmeno l’universo viaggi, che ha risentito parecchio di questo periodo di pandemia e rispetto a cui molti risultano ancora insicuri.

Italia: una miniera di virtù

In ogni caso, è certamente sempre motivo di orgoglio scoprire che, nonostante tutto, il Bel Paese si conferma una delle destinazioni più apprezzate per un viaggio da sogno.

Sappiamo bene che la nostra amata penisola è un’inesauribile miniera di bellezze artistiche e paesaggistiche, senza dimenticare la varietà di goduriose specialità gastronomiche. Una combinazione di fattori invidiabile, che certamente ha contribuito a far eleggere questa bellissima città italiana come prima tra i luoghi più accoglienti al Mondo.

Il riconoscimento deriverebbe da un’indagine condotta dalla nota piattaforma di viaggi Booking.com, volta a premiare le località che si distinguono per l’ospitalità.

Tra le prime dieci mete della classifica, troviamo destinazioni europee come Bruges e Toledo o extraeuropee come Monte Verde, in Brasile.

Ecco la bellissima città italiana che è al primo posto nella classifica dei luoghi più accoglienti al Mondo del 2022 secondo quest’indagine

Senza ulteriori indugi, comunque, è il momento di svelare che è Matera ad accaparrarsi la corona da reginetta secondo i Traveller Review Awards.

Una bella consolazione visto che non è stata invece citata nella classifica del New York Times relativa alle migliori località da visitare nel 2022.

A livello regionale, poi, oltre alla Basilicata, gli italiani hanno premiato con fervore anche Trentino, Valle D’Aosta, Molise e Campania.

Matera: una città da premio

Questa nuovo riconoscimento non è altro che un ulteriore nota di merito che arricchisce il già sostanzioso medagliere dell’iconico comune lucano.

Già nel 2017, in base ad un’indagine Trivago, Matera aveva condiviso con San Gimignano l’onore di comparire tra le mete turistiche con la miglior reputazione.

Nel 2019 si aggiudica il titolo di Capitale europea della Cultura, raggiungendo l’apice della popolarità e del merito.

Senza contare che le sue peculiarità architettoniche e naturalistiche l’hanno resa Patrimonio mondiale UNESCO, oltre che destinazione di punta negli ultimi anni.