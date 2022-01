Non esiste niente di meglio alla fine di un bel pasto, di un dolce fresco e goloso che sappia riempire quello spazietto rimasto vuoto. Nonostante un dolce sia un dolce, però, non dobbiamo mai accontentarci ma dovremmo sempre variare e provare ricette tutte nuove. Diciamo allora basta noiosi tiramisù e torte alle mele perché questa ricetta sarà un’ottima alternativa veloce e deliziosa.

Tutti gli ingredienti necessari alla nostra ricetta

100 gr di farina 0;

60 gr di burro;

150 gr di cioccolato fondente;

20 gr di cacao amaro in polvere;

120 gr di zucchero di canna;

1 l di latte intero;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

400 g di lamponi;

sale.

Basta noiosi tiramisù e torte alle mele, cuciniamo tutti questo budino goloso e facile da preparare

Per prima cosa prendiamo i lamponi, laviamoli e mettiamoli ad asciugare su della carta assorbente.

Prendiamo poi un coltello e tritiamo il cioccolato fondente per poi metterlo da parte in una ciotola. Nel frattempo, in una pentola a parte setacciamo la farina, lo zucchero, un pizzico di sale e aggiungiamo il latte freddo poco alla volta. Mescoliamo continuamente aiutandoci con una frusta e cerchiamo di evitare il più possibile la formazione di grumi.

Una volta fatto questo scaldiamo il composto a fiamma media mescolando ogni tanto, specialmente verso la fine della cottura, per evitare che si attacchi al fondo. Una volta che il composto avrà iniziato a bollire, togliamolo dal fuoco e aggiungiamo il cioccolato precedentemente tritato, continuando a mescolare per scioglierlo. Rimettiamo il tutto su fiamma dolce e facciamolo bollire per circa 5 minuti.

Appena la consistenza sarà liquida ma non troppo, quasi come una besciamella, aggiungiamo l’estratto di vaniglia e il burro. Mescoliamo energicamente con una spatola e aspettiamo qualche secondo per far sciogliere il tutto completamente.

Spegniamo quindi tutto e versiamo il budino nello stampo facendolo intiepidire a temperatura ambiente. Copriamo la base con della pellicola alimentare e mettiamolo in frigo per almeno 4 ore.

Quando sarà il momento di servirlo immergiamo lo stampo in una pentola piena d’acqua calda per qualche secondo. E facendo attenzione a non far entrare dell’acqua togliamolo, asciughiamolo e capovolgiamolo su un piatto da portata con un movimento deciso.

Per finire decoriamo l’esterno del nostro budino con i lamponi e serviamolo come dessert.

