Quando parliamo di umidità parliamo di cattivi odori, insalubrità diffusa e pericolo per la salute. Purtroppo non esistono facili rimedi per risolvere la questione. Diffidiamo dai ciarlatani che dicono il contrario, ci ingannano solo e ci fanno perdere ulteriori soldi.

Il vero problema è che l’umidità è quella brutta bestia che si attacca a tutto. Pareti, mobili, libri ma anche e soprattutto vestiti. Quando l’umidità si attacca ai vestiti c’è davvero poco da fare. Li possiamo lavare, rilavare, far seccare ma il più delle volte è una tragedia. Tutto da buttare: ricordi, soldi e quel vestito che ci andava proprio tanto bene.

Tuttavia, una soluzione c’è ed è facilmente realizzabile. Ecco il trucco per evitare che l’umidità rovini i nostri vestiti.

Una questione di armadi e spazi

Bisogna precisare un punto. Prima di tutto sarebbe utile e intelligente valutare l’ampiezza del problema. Se, infatti, troviamo piccole macchie di umidità sui muri ben localizzate, non ci dovremmo preoccupare troppo.

Se invece l’umidità è diffusa, è il caso di preoccuparsi e richiedere un preventivo per rifare almeno il cappotto. Precisato ciò, concentriamoci sui nostri vestiti.

Quando notiamo che un muro di casa inizia ad ammuffirsi dobbiamo chiedere aiuto e spostare i mobili. In particolare, dobbiamo spostare il mobile che tocca quel muro oramai andato. Creando uno spazio d’aria tra la parete e il legno, la muffa si espande molto meno e molto meno velocemente.

Certo, il problema sempre sussiste, ma almeno ci abbiamo messo una toppa. Non rischiamo, infatti, di dover buttare tutti i vestiti. Per non parlare delle scarpe in cuoio a cui dovremmo dire sistematicamente addio.

Ecco, dunque, svelato il trucco per evitare che l’umidità rovini i nostri vestiti.

