Dopo le grandi spese per il cenone di Natale e per i regali è normale che alcuni di noi siano preoccupati per le proprie finanze. Per questo gennaio e l’anno nuovo sono le occasioni perfette per fare dei buoni propositi anche in campo finanziario. È dunque necessario prefiggersi dei piccoli obiettivi di risparmio e rispettarli con il passare del tempo. Uno di questi risiede nelle uscite di denaro più banali e quotidiane, come ad esempio quelle destinate all’approvvigionamento alimentare. Vediamo dunque quali regole seguire per limare questa uscita senza perdere in qualità e in quantità. Dunque, ecco il vero segreto per risparmiare soldi nella spesa al supermercato e combattere l’inflazione e l’aumento dei prezzi. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

I consigli da tenere in mente ogni volta che si desidera comprare

Partiamo con le basi. A volte è necessario documentarsi. Infatti, i grandi colossi del cibo spesso hanno delle sottomarche più economiche che presentano lo stesso prodotto semplicemente in una confezione meno elaborata esteticamente. Per avere la lista completa consigliamo di valutare l’acquisto di questi prodotti poco costosi perché equivale a comprare quelli delle grandi marche. Un altro consiglio invece consiste nel non acquistare i prodotti che possiamo preparare tranquillamente a casa. Parliamo ad esempio di condimenti per la pasta come il sugo o il pesto. Lo stesso vale però anche per le buste in plastica. È meglio continuare a riutilizzare dei sacchetti in tela. Infatti in pochi ci pensano, ma basta questo semplice trucco per risparmiare oltre 600 euro sulla spesa.

Ecco il vero segreto per risparmiare soldi nella spesa al supermercato e combattere l’inflazione e l’aumento dei prezzi

Però la mossa che può veramente cambiarci il portafoglio è quella di abbandonare le nostre abitudini. Infatti, spesso e volentieri recarsi nello stesso supermercato e mettere nel carrello le solite marche può portarci a dei dispendi inutili. Prima di tutto variare ci può portare a delle belle scoperte, a volte anche economicamente vantaggiose. Poi andare ad acquistare in più luoghi ci può portare a degli sconti. Ogni supermarket, infatti, ha una propria scontistica e alcuni sono anche collegati a delle iniziative interessanti. Nelle grandi città, per esempio, è possibile usufruire di Toogoodtogo, servizio che permette di prendere l’invenduto a un terzo del prezzo. Lo stesso vale per Satispay, un sistema di pagamento che permette in alcuni locali di ricevere un cashback sulla cifra finale riportata sullo scontrino.

