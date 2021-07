Questo anno e mezzo di emergenza ha insegnato a molti di noi l’importanza del risparmio e della pianificazione. Queste cose spesso nascono da piccoli gesti che se ripetuti ogni giorno possono portare man mano nel tempo a mettere da parte un piccolo gruzzolo di denaro.

Oggi parliamo di uno dei modi più semplici per farlo. Infatti risparmiare sulla spesa è semplice con questi trucchi che pochi conoscono. Scopriamo come possiamo fare per evitare di spendere dei soldi inutili.

Risparmiare sulla spesa è semplice con questi trucchi che pochi conoscono

Un primo buon consiglio è quello di utilizzare le numerose app anti-spreco che si possono trovare online e che sono attive nei maggiori centri d’Italia. In questo modo si potrà salvare del cibo invenduto che altrimenti andrebbe buttato via.

Oltre ai ristoranti anche i supermercati aderiscono a questa iniziativa. Generalmente questi generi alimentari si comprano sempre ad un terzo del prezzo pieno.

Il secondo consiglio invece consiste nell’autoproduzione di alcuni alimenti. Questo potrebbe richiedere più tempo, ma sicuramente darà più soddisfazione e un risultato molto più genuino.

Spesso, poi, ci sono gli elettrodomestici ad aiutarci e a rendere più agevole l’operazione. Ad esempio, preparare il pesto è molto semplice con un mixer o un mortaio. Allo stesso modo, le gallette per la colazione non richiedono molto impegno. Sul lungo periodo queste piccole accortezze porteranno a grandi risultati.

L’acqua del rubinetto

Un altro modo per risparmiare sulla spesa e anche per diminuire il proprio impatto ambientale è di bere l’acqua del rubinetto. In questo modo si potrà evitare anche la fatica di dover trasportare le cassette dal supermercato a casa.

Nelle maggiori città bere seguendo questo consiglio è estremamente sicuro. Se però non ci si fida, consigliamo di consultare i dati del proprio Comune. In alternativa possiamo sempre prendere una caraffa depuratrice, il cui unico costo di mantenimento sarà il filtro.

