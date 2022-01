Per i mercati azionari la seconda parte del 2021, a partire da inizio giugno in poi, è stata abbastanza complicata. Basti pensare che l’indice delle principali 40 società di Piazza Affari è salito solo dell’8%. Nella prima parte dell’anno, invece, era salito del 14%.

Le azioni Fincantieri, invece, sono riuscite nell’impresa di fare molto meglio nella prima parte del 2021 con un rialzo di oltre il 50% e di fare molto peggio nella seconda parte con un ribasso di oltre il 30%.

Tuttavia, con il nuovo anno potrebbe essere arrivato il momento di puntare sulle azioni Fincantieri. Si stanno, infatti, creando le condizioni grafiche per una ripartenza al rialzo. Non bisogna, però, farsi prendere troppo dall’entusiasmo. Troppe volte, infatti, il titolo ha deluso le aspettative.

Dal punto di vista dei fondamentali uno scenario rialzista sarebbe pienamente supportato. Se si confronta il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, con le attuali quotazioni scopriamo che la sottovalutazione di Fincantieri è superiore al 50%. Il livello si sottovalutazione si evince anche dal valore aziendale che è stimato in 0.3 volte il suo fatturato. Inoltre, la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Per i prossimi tre anni, infatti, la crescita media annua degli utili è attesa essere del 50% circa.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Con il nuovo anno potrebbe essere arrivato il momento di puntare sulle azioni Fincantieri: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta del 3 gennaio a quota 0,6055 euro in rialzo dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista e ha già superato il suo I obiettivo di prezzo in area 0,6165 euro. Le ultime settimane dell’anno, però, hanno creato i presupposti per un’inversione rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, settimana scorsa ha visto un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Inoltre la settimana in corso potrebbe vedere la formazione di un segnale di acquisto del BottomHunter.

Una conferma dello scenario rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 0.6265 euro. In questo caso le quotazioni di Fincantieri si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in rosso dalla linea tratteggiata. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di circa il 40%.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso, chiusura settimanale inferiore a 0,5561 euro, le quotazioni proseguirebbero nel loro percorso ribassista indicato dalla linea continua. In questo caso il titolo potrebbe scendere fino in area 0,3 euro.