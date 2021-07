Non solo negli uffici ma sempre più spesso anche nelle nostre case ci sono vetrate meravigliose che consentono alla nostra abitazione di guadagnare molto in luminosità interna. L’unico grande intoppo è rappresentato dalla pulizia che per estensione delle superfici e altezza in particolare, risulta veramente rocambolesca.

Ecco il trucco straordinario che pochi conoscono per pulire vetrate difficili da raggiungere

Per ovviare alle dimensioni delle vetrate e soprattutto per evitare di trascorrere almeno mezza giornata arrampicate sulle scale per tentare la pulizia acrobatica possiamo acquistare i lavavetri a calamita, ma soprattutto possiamo realizzarli in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Di cosa si tratta

Il lavavetri a calamita è un attrezzo semplicissimo costituito da due parti (spesso in plastica) uguali su cui sono posizionate e fissate delle calamite. Su ciascuna c’è un panno morbido o delle specifiche spazzole tergicristallo e queste due parti vengono posizionate all’interno e all’esterno del vetro. Troviamo questo attrezzo in commercio ma possiamo anche ricavarlo in autonomia.

Fai da te

Sostanzialmente la forza della calamita è decisiva e ci aiuta a ridurre la forza lavoro. Per realizzare quest’attrezzatura in modo artigianale possiamo utilizzare due spugne lunghe e due magneti da fissare su una lastra di compensato. Sulla spugna o panno morbido applichiamo il prodotto per pulire e procediamo avendo cura di ancorare la parte di calamita esterna ad una cordicella per evitare che cada giù. In questo modo muovendo dall’interno parte dell’attrezzatura, contestualmente e per effetto della calamita, si aziona l’altra parte all’esterno. Procediamo con movimenti dall’alto verso il basso oppure da destra verso sinistra.

Prodotti da impiegare

Ed ecco il trucco straordinario che pochi conoscono per pulire vetrate difficili da raggiungere che ci consente di ottimizzare i tempi perché sulle vetrate grandi, modello formato parete è certamente impresa più ardua rispetto ai vetri delle finestre. Intanto sulle miscele da utilizzare per pulire, possiamo utilizzare gli ingredienti che normalmente impieghiamo per gli infissi di balconi e finestre. E suggeriamo qualche consiglio utile soprattutto se le vetrate che riguardano la nostra seconda casa al mare. Possiamo infatti approfondire al seguente link.