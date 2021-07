Non è mai troppo tardi per iniziare. Al mare, in montagna o nei paraggi della propria dimora abituale. Anche se siamo affetti dalla cronica poltronite (poltroneria) e un certo perenne lassismo la fa da padrone nella nostra vita, possiamo dar seguito a quell’impulso che ogni tanto ci dice di riattivarci. Alzarci e ricominciare. Perché lo sport fa bene al corpo ma anche al cervello.

La scienza

Uno studio presentato al Congresso dell’European College of Neuropsychopharmacology di Copenaghen nel 2019 e condotto da un gruppo di ricercatori tedeschi dell’University Hospital di Münster mette in luce quanto l’attività fisica migliora le prestazioni e la salute del cervello nei giovani adulti. Quindi per aiutare il corpo ma anche la mente e il cervello (considerato come organo), conviene darci da fare. Anche perché ne giova anche l’umore. Ma dobbiamo vincere la pigrizia e scopriamo come procedere.

5 regole per vincere la pigrizia e iniziare ad allenarsi a cinquant’anni anche d’estate

Per coltivare e convertire in azione quell’idea timida che ci dice di lasciare la poltrona, innanzitutto dobbiamo smetterla di trovare scuse e alibi. Dobbiamo troncare con le giustificazioni alla nostra cattiva volontà e pensare ai vantaggi che avremo su corpo e mente, prestazione lavorativa e umore.

Darsi un programma

Inseriamo nella nostra agenda un’ora di allenamento almeno due volte a settimana e scegliamo il tipo di sport che sulle prime ci ispira maggiore entusiasmo. Magari pensiamo anche a dove praticarlo se all’aperto visto il periodo o al fresco della palestra. Intanto al seguente link possiamo prendere qualche idea sui tipi di sport più indicati per l’estate.

L’amicizia

La terza delle 5 regole per vincere la pigrizia e iniziare ad allenarsi a cinquant’anni anche d’estate che ci sentiamo di suggerire riguarda anche la scelta della persona con cui iniziare. A patto che sia uno stimolo ulteriore a non mancare all’appuntamento oltre che un reale piacere di condividere con una persona amica un’ora di sport.

Controlli e analisi

Prima di iniziare, soprattutto se non lo facciamo da tempo, è bene eseguire delle analisi di routine per avere conferma del nostro stato di salute. Non a caso, le palestre al momento dell’iscrizione richiedono un certificato medico. È anche un modo per conoscere e aggiornarsi sul nostro stato di salute.

Quale orario scegliere

Se optiamo per uno sport all’aperto, di questi tempi, è necessario preferire le prime ore della mattina o il tardo pomeriggio. Se seguiamo queste semplici regolette, riusciremo a vincere la poltronite per una mente e un corpo che riusciranno a trovare giovamento già dopo un mese di allenamento.