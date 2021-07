Il corpo ci invia segnali importanti e spesso sottovalutati dello stato di salute in generale. Imparare a individuarli e a leggerli può essere fondamentale per agire in tempo, prevenire e curare anche le patologie più gravi.

Quando si parla di colesterolo alto spesso si pensa solo agli esami del sangue di routine che indicano con precisione i valori a cui prestare attenzione. Sono importantissimi, ma ve ne sono altri da segnalare al medico curante per capire se si tratta di spie d’allarme: gli xantomi. Sono comunissimi eppure pochi ne conoscono il nome e il significato.

Attenzione dopo i 40 la pelle ci segnala così colesterolo alto e problemi articolari

Di cosa si tratta e perché non ne sentiamo mai parlare? Gli xantomi sono accumuli di grasso che si formano al di fuori dei vasi sanguigni. Questo proprio a causa dell’eccesso di lipidi nel corpo. Sono palline bianche o giallastre costituite per lo più da lipidi e collagene.

La loro formazione, come accennato, indica l’eccesso di grassi nel corpo ma non solo. Possono rappresentare una spia d’allarme anche per altre patologie. Non è raro infatti che chi soffre di colesterolo alto spesso soffra anche di dolori articolari a carico dei nervi. Ciò succede essenzialmente perché questi depositi oltre a emergere in superficie sulla pelle, si vanno a collocare anche sui tendini. Provocando dolori e infiammazioni.

Quando questi accumuli si trovano sulle palpebre e più precisamente sulla parte interna della palpebra superiore, si chiamano xantelasmi. Qui assumono una forma irregolare di colore giallo. Nelle persone anziane sono molto diffuse.

I rimedi

Se dopo i 40 anni, cominciamo a notare la formazione di questi accumuli, parliamo col medico e stabiliamo insieme a lui una serie di esami di controllo. Se gli inestetismi sono particolarmente fastidiosi, si possono rimuovere facilmente con la chirurgia. Ma sarà solo una dieta ipocalorica e controllata a prevenirne il riformarsi.

Perciò attenzione dopo i 40 la pelle ci segnala così colesterolo alto e problemi articolari da comunicare al proprio medico e da non sottovalutare.

