Avere la casa pulita è il desiderio non solo di ogni casalinga, ma un po’ di tutti. Anche per chi lavora, infatti, e non si dedica alle faccende domestiche, è comunque piacevole vivere in ambienti non solo belli ma anche puliti e sanificati.

Sicuramente nelle pulizie domestiche un ruolo determinante lo giocano gli infissi. Quante volte, infatti, capita di avere ospiti inattesi ma, allo stesso tempo, notare tutta quella polvere accumulata sugli infissi. Perché, se è un classico offrire un caffè a chi entra in casa, è ovvio che si voglia offrire anche una casa in ordine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A tutti piace dare una bella immagine di sé e la casa è un po’ lo specchio di ciò che in fondo siamo.

Ecco il trucchetto geniale per avere infissi sempre puliti e brillanti

Se non abbiamo tempo ma gli infissi sono davvero sporchi, niente panico. Oggi sveleremo un trucco per rimediare. Per avere infissi splendenti, infatti, non servono per forza secchi di acqua, stracci e detersivi vari.

Possiamo ottenere un ottimo risultato anche con il minimo sforzo. Ecco il trucchetto geniale per avere infissi sempre puliti e brillanti. Basteranno pochi minuti per eliminare lo sporco e avremo un risultato che lascerà tutti a bocca aperta.

Vediamo cosa occorre

Per riuscire nell’intento sono due le cose che dobbiamo avere in casa:

una spazzola;

una spray mangia- polvere.

Ė bene precisare che le setole della spazzola devono essere morbide. Questo per evitare di graffiare le superfici.

Altra cosa importante, è optare per una spazzola con molte setole. In tal caso, infatti, la pulizia dei nostri infissi sarà davvero super veloce.

Questo trucchetto, infatti, è ottimo sia per infissi in vetro che in alluminio.

Vediamo come procedere

A questo punto andiamo a spruzzare sulle setole della spazzola lo spray mangia- polvere che troviamo facilmente in commercio. Con movimenti orizzontali, partiremo dalla parte più alta per arrivare verso il basso, strofinando con decisione la spazzola sulle superfici.

Ovviamente, mano mano che procediamo, andiamo ad aggiungere altro spray sulle setole.

Parte dello spray, infatti, rimarrà attaccata agli infissi e conferirà agli stessi un aspetto lucidissimo.

Ovviamente una volta finita l’operazione appena descritta, dobbiamo lavare la spazzola e farla asciugare. Così da poterla poi riutilizzare all’occorrenza.

Con questo trucchetto i nostri infissi saranno davvero puliti e lucidissimi. Il risultato, infatti, ci stupirà.

Approfondimento

Bastano davvero pochi ingredienti che spesso abbiamo in casa per preparare uno sgrassatore naturale, profumato e a costo quasi zero