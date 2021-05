La voglia di vacanza non è mai stata così tanta. Al grande desiderio di tornare a viaggiare dopo la crisi dovuta al Covid-19, si somma l’esigenza di voler contribuire alla ripresa del turismo locale. Se vogliamo passare le vacanze in Italia, visitando una terra magica e senza spendere un solo euro, esiste un posto che fa per noi. Ecco il suggestivo borgo italiano in cui è possibile andare in vacanza gratis donando al comune questo semplice oggetto. Vediamo insieme di che luogo si tratta e come partecipare a questa splendida iniziativa.

Ecco il suggestivo borgo italiano in cui è possibile andare in vacanza gratis donando al Comune questo semplice oggetto

La meta ideale per le nostre vacanze italiane a costo zero si chiama Macchiagodena. Si tratta di un antico borgo in cui il sindaco, in accordo con le strutture ricettive, ha istituito il progetto Genius Loci: Portami un libro e ti regalo l’anima. L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune, si inserisce in una cornice più ampia. Il paese è nella lista delle 100 località che ospiteranno uno spettacolo itinerante ispirato alla Divina Commedia, organizzato in occasione del 700esimo anno dalla morte di Dante. Ma in cosa consiste realmente questa trovata?

Come partecipare per garantirsi un soggiorno gratis

Per soggiornare gratuitamente in un B&B o in una diversa struttura di Macchiagodena tutto quello che dobbiamo fare è portare con noi un libro. Questo libro dovremo donarlo al Comune di Macchiagodena, lasciandolo nella Piazzetta della Lettura, luogo al centro del paese istituito per promuovere la cultura. Come ha recentemente spiegato il sindaco Felice Ciccone ai microfoni del TG2, l’intento è duplice. Da una parte si vuole far conoscere il borgo, dall’altra si vuole favorire lo scambio culturale e incentivare la lettura. Per i visitatori, l’unico costo è quello di privarsi di un buon libro scelto con cura. Così facendo daremo una mano a una lodevole iniziativa guadagnando un soggiorno totalmente gratuito.

