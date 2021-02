La salute dei nostri animali domestici è una cosa importante, da non trascurare. Se vediamo che sono indisposti, o si comportano in maniera preoccupante, dobbiamo agire. Dobbiamo cambiare il nostro comportamento con loro, oppure, come vedremo oggi, dobbiamo comprare qualche strumento per tutelare la salute dei nostri cani e gatti.

Ci sono situazioni in cui non è facile intervenire. A volte, senza accorgercene, non stiamo prendendo tutte le precauzioni necessarie per la salute dei nostri animali. Per questa ragione bisogna sempre essere informati di ciò che mette in pericolo cani e gatti. Oggi, diamo un consiglio proprio in questo senso. Ecco il sorprendente oggetto che dovremmo comprare al nostro gatto per tutelare la sua salute.

Un problema di idratazione

Affinché il nostro gatto possa abbeverarsi, molti di noi gli lasciano una ciotola. Però, questo porta un inconveniente: l’acqua in ciotola tende a stagnare. E per questo il nostro gatto ne beve di meno.

I gatti sono già spesso predisposti alla disidratazione, a causa della loro dieta. Succede, infatti, che vengano nutriti frequentemente con crocchette che asciugano molto, ed altri cibi secchi. Se questa situazione non viene monitorata può peggiorare e creare seri problemi di salute. A volte arriva a dover richiedere una flebo da parte del veterinario.

Vediamo, quindi, come evitare questa situazione molto spiacevole.

Lo strumento giusto

Alcuni potrebbero pensare che sia sufficiente cambiare spesso l’acqua della ciotola, per non farla stagnare. Di sicuro può essere una soluzione ma bisogna ricordarsi di farlo spesso e non tutti riescono materialmente. Pensiamo a chi è fuori per lavoro tutto il giorno, ad esempio.

La soluzione allora è presto detta: prendere una fontanella. Ne esistono di apposite per i gatti, di vari tipi e prezzi. Essa è semplicemente collegata ad un serbatoio ed una pompa che mette l’acqua in ricircolo. In tal modo si evita che stagni e che resti sempre fresca. Le fontanelle sono elettriche, quindi vanno collegate alla corrente.

Quindi, ecco il sorprendente oggetto che dovremmo comprare al nostro gatto per tutelare la sua salute. Si tratta di una banale fontanella, per la quale il nostro micio però ci ringrazierà.