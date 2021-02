Avere una corretta igiene orale è qualcosa a cui tutti aspiriamo. Non soltanto per gli indubbi vantaggi sociali di un alito fresco e un sorriso smagliante, ma ovviamente anche per la salute della nostra bocca e, di conseguenza, di tutto il nostro corpo.

Tra i dilemmi che dobbiamo affrontare ogni volta che acquistiamo uno spazzolino nuovo c’è la fatidica domanda: meglio lo spazzolino con le setole dure o morbide? Solitamente lo spazzolino con le setole morbide viene utilizzato dai bambini e dagli anziani, mentre gli adulti tendono a preferire uno spazzolino a setole dure per una pulizia più vigorosa.

Ma è la scelta giusta? In realtà non è così ovvio che lo spazzolino a setole dure sia generalmente meglio di quello a setole morbide.

Ecco perché anche gli adulti dovrebbero utilizzare uno spazzolino da denti morbido.

Uno spazzolino rigido può fare danni alle gengive

Quando ci laviamo i denti, il nostro spazzolino non va ad agire soltanto sullo smalto, ma anche sul resto della bocca, come sulle gengive, la lingua e l’interno delle guance. In particolare le gengive possono essere molto fragili, e se ci è mai capitato di causare qualche piccolo sanguinamento mentre ci lavavamo i denti, uno dei motivi potrebbe essere che abbiamo sfregato troppo vigorosamente o utilizzato uno spazzolino troppo duro. Ma uno spazzolino morbido potrebbe risolvere il problema?

È consigliabile quello morbido anche per gli adulti

Lo spazzolino da denti morbido non è affatto meno efficace di quello rigido, e saprà pulire i nostri denti altrettanto bene, se non di più. Con uno spazzolino duro, ci sono spesso più svantaggi che vantaggi. Non soltanto infatti rischiamo di ferire le nostre gengive con uno strumento troppo grossolano, ma potremmo addirittura danneggiare lo smalto dei denti.

È per questo che anche per gli adulti è consigliabile utilizzare uno spazzolino morbido.

Ma attenzione, lo spazzolino non è l’unico strumento utile per tenere sempre pulita e fresca la nostra bocca. Dovremmo incorporare nella nostra routine quotidiana anche un nettalingua. Ecco a cosa serve e come usarlo.