I giga di memoria a disposizione sul nostro telefono sono diventati preziosi come l’acqua potabile. Dunque, alcuni hanno cominciato ad utilizzare i “tempi morti” della giornata come pausa pranzo, file per il vaccino o attese dal medico, momenti privati nella vasca da bagno, cene aziendali via Zoom, per cancellare tutto quanto risulti inutile avere sullo smartphone. Pur di non ritrovarsi, a ciel sereno, col temuto messaggio di “spazio di archiviazione insufficiente”. Ecco come si fa a liberarne più possibile senza cancellare neanche una foto con l’aiuto degli Esperti di Tecnologia di ProiezionidiBorsa.

Ecco il sistema semplice ma pratico e funzionale per liberare spazio sul nostro iPhone senza cancellare le fotografie

Sembra incredibile, ma qualcuno non ha ancora capito come si fa lo scarico del telefono sul computer o su iCloud, facendo backup sulle impostazioni. Il backup automatico dei dati come account, documenti, configurazione va effettuato quando il nostro telefono è in carica e connesso a una rete WI FI.

È tempo di reset

Una volta fatto il backup di tutto, bisogna fare un altro passaggio, senza sbagliare. Bisogna andare in “Impostazioni”, poi schiacciare “Generali” e infine “Ripristina” e fare un bel respiro profondo.

È ora di schiacciare il tasto “Inizializza contenuto” e “Impostazioni”. Stiamo facendo un reset del telefono.

A questo punto riconfiguriamo il telefono. Visualizziamo la schermata “App” e poi digitiamo “Ripristina! Da! Backup!”

Controlliamo lo spazio a disposizione

È ora di godersi l’aumento dei giga a disposizione. Andiamo su “Impostazioni”, poi su “Generali” e ora su “Spazio iPhone”. Tutto l’ingombro inutile se n’è andato a possiamo ricominciare a scattare e archiviare.

Magari cerchiamo di archiviare meno foto di scarpe, balletti di ragazze da TikTok, case dei personaggi famosi. E non restiamo dentro gruppi ad alto tasso di intasamento da foto e video virali che poi non abbiamo neanche il tempo di guardare.

Divertiamoci a fare dei selfie, perché le immagini della nostra vita, giorno per giorno, nessuno ce le regalerà, se non ce le regaliamo noi. Ma impariamo a selezionare subito le pose migliori ed eliminare le altre.

Ecco il sistema semplice ma pratico e funzionale per liberare spazio sul nostro iPhone senza cancellare le fotografie. Sono questi pochi ma utili passaggi.