Ecco il sorprendente motivo per cui tutti stanno attaccando lo scotch alla scopa

Quando parliamo di scotch i più attenti penseranno subito al celebre distillato scozzese. Brutte notizie per questi gaudenti: oggi Noi ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di pulizie di casa. E, per quanto riguarda lo scotch, parliamo dell’italianissimo nastro adesivo. Se lo uniamo alla scopa avremo dei risultati favolosi. Infatti, ecco il sorprendente motivo per cui stanno attaccando tutti lo scotch alla scopa.

La nostra nemica numero uno, la polvere

Sembra impossibile che il salotto possa sporcarsi così in fretta. Per non parlare delle piastrelle del bagno, o del terrazzo. Casa nostra ha la grande abilità di sporcarsi molto più velocemente di quella degli altri, costringendoci ad estenuanti sessioni di pulizia domestica.

Sullo sporco c’è poco da fare: quando rovesciamo qualcosa per terra lo puliamo subito e risolviamo in fretta la questione. Per la polvere, invece, la questione si complica, dato che appare più volte alla settimana

Lo scotch

E, se abbiamo un nemico numero uno abbiamo anche un grandissimo alleato. Lo scotch, infatti, riesce a fare ciò che nemmeno le più ingegnose e costose aspirapolveri non riescono a fare. Per rendere lo scotch un nostro grande alleato durante le pulizie di casa, dobbiamo prendere una scopa, anche vecchia.

Dopo averla pulita per bene, anche sbattendola ripetutamente se ce ne fosse il bisogno, prendiamo lo scotch. Meglio quello spesso e marrone, per capirci meglio quello che usiamo per sigillare i pacchi. Ecco, a questo punto andiamo a prendere una lunghezza di scotch simile alla lunghezza della punta della scopa, dove ci sono i fili di vimini o di plastica per intenderci.

A questo punto, incolliamo lo scotch lungo la parte più lunga della scopa, da una sola parte. Dobbiamo stare attenti a lasciare una striscia di scotch al di fuori delle punte della scopa: sarà proprio lì dove si catturerà tutta la polvere. In questo modo, avremo sempre la casa perfetta e basterà cambiare lo scotch una volta al giorno. Ecco il sorprendente motivo per cui stanno attaccando tutti lo scotch alla scopa.

