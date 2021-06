Avere denti bianchi e luminosi non è un’impresa da poco. Per molti è quasi impossibile ottenere un buon risultato senza fatica e non rinunciando ad alcune abitudini alimentari. Purtroppo anche l’aiuto di prodotti sbiancanti specifici a volte non è sufficiente.

Lo smalto naturale dei denti, infatti, si macchia o si ingiallisce a causa del contatto con alcuni cibi. Tra questi ci sono vino, tè, caffè, alcuni succhi di frutta. Per non parlare della pessima abitudine del fumo. Ma se contro quella poco si può fare, esiste un modo semplicissimo per proteggere i denti dalle macchie. Ecco il segreto sensazionale per avere denti bianchi perfetti da far invidia senza rinunciare a caffè e vino.

Quali sono le bevande e i cibi che rovinano i denti

Il colore bianco dei denti è dato dalla dentina. Questa è la parte più interna del dente, che si trova sotto lo smalto. Ed è lo smalto a lasciare penetrare le sostanze che vengono a contatto con la bocca, che poi possono cambiare il colore dei denti.

Tra le bevande che lasciano più segni troviamo caffè, tè e vino. Tutte e tre creano inestetismi ai denti, tra cui parti più scure nella zona vicino alla gengiva. Un modo per evitare che penetrino sotto lo smalto è sciacquarsi la bocca entro 30 minuti circa dal consumo. La soluzione migliore, quindi, è portate con sé uno spazzolino da denti.

Altre bevande che agiscono corrodendo lo smalto sono il succo di pomodoro, le bevande gassose e aceto. Si aggiungono alla lista anche succo di mirtillo, frutti rossi, la rapa rossa, la salsa di soia e alcune spezie come il curry.

Il segreto per proteggere i denti da tutte queste bevande è berle con una cannuccia. È proprio grazie a questo piccolo oggetto che si evitano macchie, scolorimento e altri inestetismi dei denti. Se si beve un succo, una coca cola, un tè, con la cannuccia si riduce il contatto della sostanza con la superficie dei denti e anche con gli spazi tra denti e gengiva. In questo modo il bianco dei nostri denti verrà preservato e sfoggeremo un bellissimo sorriso senza rinunciare troppo.