Nel mese di novembre 2020, il nostro Ufficio Studi ha inserito al prezzo di 0,548 questa società nella propria Lista delle raccomandazioni sottolineando due aspetti essenziali in quel momento:

la sottovalutazione dei prezzi rispetto al fair value stimato e la possibilità che un minimo pluriennale fosse stato segnato.

Da quel momento in poi, le quotazioni sono salite fino ad oggi del 37% circa.

Negli ultimi giorni diversi swing sembrano confermare l’imminente inizio di una fase direzionale rialzista di diversi punti percentuali. Il giudizio odierno del nostro Ufficio Studi è il seguente: da questo momento in poi RCS Media Group sottovalutata e in trend rialzista potrebbe iniziare a correre.

Procediamo per gradi ed andiamo sommariamente a illustrare i motivi della nostra raccomandazione e scelta operativa.

Il titolo (MIL:RCS) ha chiuso la seduta del 2 giugno al prezzo di 0,754 euro in rialzo del 2,31% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,4811 ed il massimo a 0,77. Nel corso del 2020 invece, il minimo a 0,45 ed il massimo a 0,991.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi)stimano un fair value in area 0,69, ritenendo quindi gli attuali prezzi leggermente sopravvalutati. I nostri calcoli invece, dopo aver studiato e analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un prezzo obiettivo in area 1,10.

Cosa attendere da ora in poi?

Da questo momento in poi RCS Media Group sottovalutata e in trend rialzista potrebbe iniziare a correre. La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista.

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni mantenere con stop loss/profit di lungo termine a 0,67 e di breve termine a 0,70. Obiettivo primo da raggiungere in 1/6 mesi in area 1,06.

Riteniamo che puntare ancora su questo titolo possa essere un’ottima occasione. Per chi volesse comprare ai prezzi attuali può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.