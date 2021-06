Ecco la pianta indistruttibile e dalle tante forme che con il minimo sforzo crescerà rigogliosa sia in giardino che sul balcone

Inutile negare che le piante abbelliscono i nostri ambienti. Alcune sappiamo bene che aiutano anche a sanificarli.

Con le loro fioriture e i loro profumi oltre ad abbellire, le piante infondono buon umore.

Oggi con il Team di ProiezionidiBorsa ci concentreremo su una pianta sempreverde, estremamente utile nella creazione dei giardini. Ma non per questo non adatta ai balconi.

Capita di amare le piante però di non averne sui balconi o perché non si ha il pollice verde o tempo per curarle.

Peccato rinunciare!

In questi casi basta optare per piante che richiedono poca cura.

Stiamo parlando del bosso, un arbusto sempreverde e a crescita lenta. Può non avere una fioritura appariscente e foglie straordinarie ma è comunque una pianta molto amata.

Viene spesso utilizzata per creare delle siepi grazie alla compattezza delle foglie e la capacità di mantenere una forma coesa. Ma nulla vieta di poterla tenere anche sui balconi.

Il bosso richiede pochissime cure

Cresce bene in qualsiasi posizione sia soleggiata che di mezz’ombra e non necessita di particolari attenzioni. Riesce infatti a crescere bene in qualsiasi tipologia di suolo e senza richiedere particolari cure.

Durante l’estate necessità di innaffiature regolari e abbondanti mentre durante l’inverno si accontenta dell’acqua piovana. Ci si dimentica quindi di avere questa pianta che ritroveremo compatta e rigogliosa in primavera.

Ma ecco la caratteristica in più

La peculiarità di questa pianta indistruttibile è data dalla forma che può essere la più svariata.

Toccherà a noi infatti sceglierla! Possiamo optare per una forma tonda, sferica, rettangolare o personalizzarla a nostro piacimento!

Dovremo solo imparare a potarla, cosa che va fatta preferibile a primavera inoltrata. Questo il periodo migliore! Non resta quindi che affrettarci visto che siamo ancora in tempo per conferire al bosso la forma che più ci piace.

Potremo così personalizzare le siepi nel giardino. Se la pianta invece la collochiamo sul nostro balcone, dandole una forma particolare, la renderemo unica!

