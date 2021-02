La spesa settimanale è sia gioia sia dolori. Gioia per chi ama cucinare, progettare i pasti e le pietanze. Croce per chi ama tenere dei conti in ordine, per poter magari arrivare a fine mese o banalmente per poter risparmiare qualcosa.

Noi di ProiezionidiBorsa da sempre diamo molto peso al risparmio delle famiglie italiane, dando spesso consigli e soluzioni. Oggi vorremmo cimentarci in una sfida più generale, ovvero proporre una lista della spesa a poco più di 20 euro. Mission impossible? Non proprio. Ecco il segreto per portarsi a casa la spesa settimanale con una lista da 22 euro.

Verdure

Innanzitutto, sia i medici sia il nostro conto in banca ci consigliano di puntare sulle verdure. Verdure di stagione, ovviamente. Ricordiamoci che siamo in inverno, e quindi le verdure da scegliere non sono i pomodori, peperoni e zucchine ma zucca, cavolo, cavolfiore, porri. Il prezzo al chilo di questi ingredienti si aggira intorno all’euro. Ottimo affare.

Uova

C’è stato un periodo in cui tutti i medici e i nutrizionisti crocifiggevano le uova. Colesterolo, pressione alta sembravano essere i mali del secolo causati proprio dalle uova. Come tutto, mai esagerare. Le uova, tuttavia, sono un ottimo sostituto del cornetto a colazione, molto più nutrienti e sane. E le uova, anche di qualità, raramente superano i due euro la dozzina.

Farina

Con la farina si possono fare moltissime preparazioni: pizze, torte, pasta, pane. È di pubblico dominio il fatto per cui conviene prepararsi le cose a casa anziché comprarle. Quindi, farina a volontà. Anche qui, meno di un euro al chilo.

Latte

Se abbiamo bambini piccoli è d’obbligo. Altrimenti, è un piacere da gustare al mattino o a merenda. Nutriente ed economico, il latte non può mancare nella nostra spesa. Segnarlo assolutamente.

Carne

Spesso la carne viene vista come la parte più cara della spesa. Non a torto, infatti, alcuni tagli di black angus possono sfiorare i 100 euro al chilo. Chi l’ha detto però che dobbiamo consumare quella tipologia di carne?

Il pollo, ad esempio, è una carne altrettanto nutriente e ancor più generosa in proteine. La somma di tutti questi punti della lista fa meno di 22 euro. Ecco il segreto per portarsi a casa la spesa settimanale con una lista da 22 euro.