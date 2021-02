Oggi arriva la grande risposta alla grande domanda. Si potrebbe pensare che la domanda sia: “Perché le uova al supermercato sono fuori dal frigo, mentre in casa sono in frigo?”. Ma a questa domanda il team di ProiezionidiBorsa ha già risposto in passato. Quindi, dato che le uova acquistate vanno in frigo, la domanda è, dove precisamente? Ed ecco dove andrebbero veramente conservate le uova e purtroppo molti sbagliano.

Il frigorifero inganna

Se uno osserva il frigorifero, la prima cosa che uno vede nell’anta è il portauova. È logico dunque pensare che le uova del supermercato si debbano scartare e inserire lì. Sempre in un altro articolo passato abbiamo già spiegato del motivo per cui è importante lasciare le uova all’interno della propria confezione. Non bisogna aprirle. Ma ora che abbiamo le uova ancora incartate dove si devono mettere?

Ecco dove andrebbero veramente conservate le uova e purtroppo molti sbagliano

Quindi abbiamo detto che le uova vanno in frigo e devono stare nella loro scatola. Ma dove? Si possono mettere nell’anta? L’ideale sarebbe riporre le uova nel piano centrale del frigo ad una temperatura di 0-4° C, e non nello sportello. In questo modo si evita di contaminare i vari prodotti presenti con i batteri sul guscio delle uova.

Altre informazioni utili sulle uova

Bisogna poi tirarle fuori solo quando si stanno per utilizzare, non prima. E se si nota che le uova sono sporche non bisogna assolutamente lavarle. Basta prendere un pezzetto di carta e rimuovere lo sporco. Poi aprirle e cucinarle come uno preferisce.

Ultima informazione fondamentale. Se, quando si acquistano le uova, una di queste è rotta, purtroppo bisognerebbe buttarla. Perché basta un piccolissimo foro e i batteri si possono intrufolare. Uno dei batteri di cui si parla spesso legato alle uova è la salmonella.

Approfondimento

