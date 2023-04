The Movie Time Machine: lo spettacolo della Compagnia EllioT che stupisce grandi e piccini

Manca poco!!! Meno di un mese per essere catapultati nella più strabiliante esperienza che possiate immaginare! Se amate il teatro, la musica, il cinema, il musical, continuate a leggere per saperne di più. The Movie Time Machine vi aspetta in teatro!

I giorni 12, 13 e 14 maggio saranno speciali, perché vi permetteranno di allacciare le cinture e partire per un viaggio indimenticabile, esilarante ed emozionante. Potrete infatti lasciarvi trasportare e farvi condurre dalla Compagnia teatrale EllioT all’interno della storia del cinema, salendo a bordo della loro Movie Time Machine! 2 ore in cui staccare la spina da tutto, sedervi e lasciarvi avvolgere da musica, colori, danza, storie “Ai confini della realtà”.

Accompagnerete i nostri protagonisti, Marco e Silvia, nel loro viaggio rocambolesco, che li condurrà all’interno delle più famose pellicole della storia del cinema. Nelle ambientazioni di film che vi emozioneranno di nuovo, vi faranno ridere, commuoveranno, risveglieranno il bambino che è in voi. Che stava incollato alla poltroncina di un cinema col naso all’insù e la bocca spalancata di fronte alla meraviglia di quello schermo gigante pieno di magia. Quel bambino che sognava e per il quale tutto era possibile. E tutto è possibile con la Movie Time Machine, una macchina strana e misteriosa, che permetterà a Marco e Silvia, e a tutti voi con loro, di viaggiare fuori dal tempo e dallo spazio. E, insieme, dentro sé stessi, in ricordi, emozioni, paure anche, che solo il cinema riesce ad evocare in ciascuno di noi.

The Movie Time Machine: lo spettacolo della Compagnia EllioT coinvolge tutti. L’intervista ai registi e all’autore della sceneggiatura

Parliamo dello spettacolo “The Movie Time Machine”, che andrà in scena nei giorni 12, 13 e 14 maggio, come scopriamo dall’intervista con i registi dello spettacolo, Massimiliano Defraia, anche autore del testo originale, e Cristina Melis. Come detto, si tratta essenzialmente un viaggio dentro la storia del cinema. Che segue un percorso in cui le tappe sono rappresentate “musicalmente” all’interno di una “cine-mappa” costituita da film memorabili, soprattutto del periodo che va dalla fine degli anni ’50 fino agli anni ’90. Gli interpreti principali sono Rebecca Anichini (Silvia) e Alessandro Verbicaro (Marco), insieme ad Elena Piras, Francesca Boi, Giovanni Guiso e Riccardo Usala.

Ci dice Massimiliano: “l’impianto narrativo di The Movie Time Machine è stato ispirato da una serie di film sui viaggi nel tempo ed i suoi inevitabili paradossi (Ritorno al Futuro ne è un esempio illuminante). E da una certa fissazione per i racconti di Richard Matheson, insieme ad alcuni episodi TV di “Ai confini della realtà”, memorabile serie antologica trasmessa tra la fine degli anni ’50 ed inizio degli anni ’60. Il tutto unito dalla passione per i musical di Broadway”. “Abbiamo poi costruito la narrazione cercando di applicare uno stile recitativo e interpretativo quanto più possibile vicino al “no acting“, continua Cristina.

I protagonisti della storia, Marco e Silvia, si ritroveranno imprigionati in una specie di realtà alternativa creata da uno strano macchinario, la Movie Time Machine appunto, pubblicizzato su un misterioso sito web e acquistato dalla giovane coppia. La macchina poi diverrà oggetto delle attenzioni dei “bad guys” coprotagonisti, che stravolgeranno “l’ordine naturale delle cose…” A quel punto, i nostri due protagonisti cercheranno di far ritorno alle loro vite e i colpi di scena certo non mancheranno.

Spettacolo interamente eseguito dal vivo

Massimiliano prosegue spiegando: “Per quanto riguarda la realizzazione dello spettacolo, si è scelto (come per tutti gli spettacoli precedenti della Compagnia) di avere “on stage” sia il cast che la band ed il coro. Ciò permette di percepire chiaramente la dimensione “live” nella esecuzione delle parti musicali, requisito fondamentale per sollevare il livello di emotività ed entrare in empatia con il pubblico in sala. Molta attenzione è stata posta anche sul sound & light design, elementi indispensabili per creare il giusto coinvolgimento per lo spettatore, unitamente all’impiego di proiezioni e backdrop dinamici”.

Cristina poi ci spiega: “Infine, una cura maniacale” (n.d.r. i due si guardano e ridono di gusto alla parola “maniacale”) “è stata riservata ai costumi di scena, alle scenografie e, non in ultimo, alle coreografie. Parliamo di un cast di più di 60 elementi impegnati tra palco e backstage. Ed in diverse occasioni capita di avere anche più di 40 persone in scena contemporaneamente. Abbiamo lavorato molto e con tanta attenzione perché tutti fossero perfettamente coordinati, ma sempre veri, per creare un continuum armonico con l’evoluzione della storia”.

Sono più di 60 le persone impegnate on stage e nel backstage

Lavorano in tanti alla realizzazione di questo spettacolo, ci tengono a sottolineare Massimiliano e Cristina: “La passione per la musica, il cinema, la danza, il canto e il teatro ci ha permesso di attraversare questi ultimi 15 anni vivendo delle bellissime esperienze. Ognuno è indispensabile e nessuno da solo potrebbe mai portare a casa un risultato come quello derivante dalla somma di tutti i nostri singoli sforzi. A partire da chi ci aiuta nel dietro le quinte, dedicandosi a trucco, parrucco e costumi. Chi si occupa della regia audio video e del light desing. Della realizzazione delle scenografie e di ciascun oggetto presente in scena, curato nel minimo dettaglio. Per arrivare poi a chi si esibisce sul palco: coristi, musicisti e tutto il cast.

E, dietro tutto ciò, fondamentali sono le figure del team creativo e organizzativo che rende possibile le avventure della Compagnia: le coreografe, i direttori del coro, il responsabile di palco e delle scenografie, il direttore musicale, gli assistenti di scena, gli organizzatori degli eventi e responsabili della comunicazione. Insomma, un grande gruppo, al servizio della nostra passione comune.

Dove vedere The Movie Time Machine e come prenotare il vostro biglietto

Siamo sicuri che siate curiosi e non vogliate perdervi questa emozionante avventura. Per poter salire a bordo della Movie Time Machine, recatevi a Cagliari il 12, 13 o 14 maggio presso l’Auditorium del Conservatorio. In meno di un’ora di aereo da Roma, e poco più da Milano, vi assicurerete un fantastico viaggio nella macchina più sorprendente di tutti i tempi. Per informazioni e prenotazione dei biglietti potete contattare il numero 3518070577 (chiamate e WhatsApp) o scrivere all’indirizzo email biglietti.elliot@gmail.com. E non dimenticate di rimanere connessi con tutte le novità della Compagnia EllioT seguendola sui canali social.

E poi, perché non approfittare di qualche giorno di vacanza da trascorrere nelle splendide spiagge sarde? Il clima già mite di maggio vi cullerà nel mare cristallino o in rilassanti gite nella campagna. Magari alla scoperta delle tombe dei Giganti o dei nuraghi immortali.