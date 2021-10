Come hanno fatto tutti i ricchi a fare i soldi? Perché la stragrande maggioranza di chi è diventato ricco è partito quasi da zero, senza ricchezze. Jeff Bezos, il patron di Amazon, ha chiesto un finanziamento per fondare l’azienda. Warren Buffet, uno degli uomini più ricchi del mondo, faceva il garzone. Poi ha iniziato a investire in Borsa e ha trasformato i piccoli risparmi mensili in milioni di dollari. Veniamo a un esempio vicino a noi, Silvio Berlusconi. Tutti sanno che suonava sulle navi da crociera da giovane. L’impero immobiliare e la televisione sono venuti dopo.

Tutti coloro che hanno fatto i soldi hanno in comune un aspetto fondamentale per diventare ricchi. Ecco il segreto che adottano i ricchi per fare i soldi e che tutti possono seguire e che scopriremo nelle righe seguenti. Allacciamo le cinture perché sta per iniziare il viaggio verso la ricchezza, le auto di lusso, le belle case, le vacanze in luoghi esclusivi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

I due modi per creare la ricchezza

Se alla base della ricchezza c’è sempre una premessa fondamentale, che analizzeremo nelle righe seguenti, i modi per fare soldi sono infiniti, per fortuna. Si può accumulare una ricchezza lavorando oppure facendo lavorare gli altri o le altre cose. Facciamo degli esempi per capire meglio. Un professionista guadagna in base alle sue prestazioni, più è bravo più viene pagato. Un imprenditore ha un’azienda e crea ricchezza con il lavoro dei suoi collaboratori e dipendenti. Jeff Bezos fa i soldi con Amazon con questo sistema.

Oppure, si possono fare lavorare le cose per noi. Le macchinette automatiche del caffè, le lavanderie automatiche, i giochini a gettone per i bambini, sono degli esempi. I mercati finanziari sono un altro esempio. Warren Buffet ha iniziato a investire qualche centinaio di dollari che poi si sono trasformati nel tempo in migliaia, fino a milioni di dollari. Warren Buffett fa lavorare il denaro per lui.

Fare come Buffett non è difficile, basta investire in azioni ed ETF regolarmente anche a partire da poche centinaia di euro. Per esempio gli ETF sono un ottimo strumento di accumulo di ricchezza in Borsa. Questo articolo riporta un valido esempio: “La soluzione per sfruttare i movimenti esplosivi dei piccoli titoli dai forti guadagni”

Ecco il segreto che adottano i ricchi per fare i soldi e che tutti possono seguire

Per fare soldi i modi sono svariati, ma quello che tutti i business milionari hanno in comune è un fattore: hanno un’idea. Ma non un’idea generica, ed è questo il segreto, ma un’intuizione che risponde esattamente a una sola domanda. Per fare soldi dobbiamo porci questo quesito: quale prodotto o servizio potrebbe creare benessere e che abbia valore per molti? Riprendiamo gli esempi sopra illustrati. Amazon si basa su un’idea semplice ma utilissima, quella di vendita di prodotti sul web e consegna. Amazon crea benessere e valore per molti? Si!

Berlusconi ha iniziato costruendo case, come Milano 2 e Milano 3. Sono prodotti che creano benessere e hanno valore per molti? Certamente! La TV è un bene che crea benessere e da valore per molti? Sicuramente.

Il primo passo verso la ricchezza è fare lavorare le cose o le persone per noi. Si può fare come Buffett e fare lavorare il denaro. Oppure si può creare un business utile per molti. Basta interrogarsi ogni giorno in continuazione su come si può creare benessere per altri. Trovare nuove idee, testarle e passare all’azione, finché non arriva quella giusta. Chi è diventato ricco ha fatto così.

Approfondimento

Con zero euro di partenza e un risparmio di 5 euro al giorno per accumulare facilmente 200mila euro si deve fare in questo modo