Ecco il segnaposto natalizio fai da te originale ed economico, da costruire in pochi minuti

Se gli inviti per il pranzo di Natale dovrebbero essere già partiti, difficilmente sono già pronti i segnaposto. In molti ne fanno a meno, soprattutto tra familiari, altri utilizzano quelli reperibili in commercio, altri ancora decidono di produrli. Magari cercando di coinvolgere i bambini, per renderli ancor più protagonisti di una festività quasi interamente dedicata a loro. Vediamo, quindi, come costruirne alcuni attraverso un semplice e divertente procedimento.

Personalizzare un segnaposto è un tocco di carineria in più riservato ai nostri ospiti. Un piccolo pensiero che non potrà non venire apprezzato. Se poi dovesse essere commestibile, ecco che aggiungeremmo un’ulteriore delicatezza, questa volta pure per il palato. Con pochi e semplici ingredienti potremmo confezionare dei segnaposto edibili, per sorprendere ulteriormente i nostri invitati.

Lo faremo senza l’utilizzo di pigne, sassi e rametti che vanno tanto per la maggiore in questi casi. Infatti la proposta sarà completamente a base di semplici ingredienti che tutti abbiamo in cucina. Questo farà sì che verranno prodotti dei segnaposto commestibili che potranno essere consumati alla fine della giornata.

Ecco la ricetta per una versione natalizia commestibile

Andiamo quindi a vedere quali sono gli ingredienti che ci occorrono per produrne una dozzina. Ovviamente, le dosi verranno ridotte o aumentate in proporzione.

150 g di farina;

50 g di semolino;

25 ml di olio extravergine d’oliva;

100 ml di acqua frizzante fredda;

una bustina di lievito;

20 g di Parmigiano;

semi di finocchio;

sale;

pepe.

La preparazione è piuttosto semplice, indicata anche a dei bambini alle prime armi in cucina. Quindi, in una ciotola andiamo a mettere la farina con il semolino. Amalgamiamo bene prima di aggiungere l’olio e il sale. Dopodiché verseremo l’acqua frizzante, possibilmente da frigorifero. Iniziamo a impastare, aggiungendo un po’ di farina in caso di bisogno, oltre al Parmigiano e ai semi di finocchio. Velocemente e facendo uso dei palmi, dovremo formare una palla.

Prendiamo un’altra ciotola, ungiamola con dell’olio, per poi riporvi la pasta che dovrà lievitare per almeno una mezz’ora in frigorifero. Passato il tempo necessario, andremo a suddividerla, senza stenderla, in dodici pezzi, come fossero delle dita. Simili a quelle della strega di Halloween. Li mettiamo su una teglia e inforniamo a 180 gradi per un quarto d’ora circa.

Ecco il segnaposto natalizio fai da te da preparare con i nostri bambini

Durante la cottura, potremo dar sfogo ulteriore alla fantasia, creando il biglietto che dovrà poi essere legato al bastoncino di pasta. Possiamo prendere un pezzo di cartoncino, decidere di ritagliarlo nella forma che più ci piace. Forarlo, far passare all’interno dello spago che poi andremo a legare intorno al bastoncino. Dopo aver scritto il nome dell’invitato, avremo pronto un segnaposto commestibile e molto carino.

Volendo, si potrebbe anche provare a incidere direttamente il nome prima della cottura, utilizzando la punta di uno stuzzicadenti o di una forchetta. In quel caso, potremmo anche farlo trovare direttamente nel piatto, prima dell’antipasto, magari non prevedendo la solita torta salata.

Ecco il segnaposto natalizio fai da te, dunque, facile da preparare e buono da mangiare. Per rendere protagonisti del pranzo natalizio anche i più piccoli.