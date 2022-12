Meglio guardarsi alle spalle perché bugie e tradimenti attendono 3 segni zodiacali nell’anno nuovo

Il 2023 si avvicina sempre di più e a pochi giorni dalla fine dell’anno molti di noi vogliono sapere che cosa succederà nei prossimi mesi. L’amore è un aspetto fondamentale della vita di tutti noi ed è inevitabile farsi delle domande. Oggi vogliamo affrontare uno degli aspetti più brutti dei sentimenti: quello che riguarda le bugie e i tradimenti. Proseguendo la lettura scopriremo quali segni zodiacali potranno avere dei problemi di coppia.

La fiducia è un tassello che non può mancare in una relazione di coppia. Tuttavia, a volte, un po’ per carattere e un po’ per via delle circostanze mentiamo al partner. Le conseguenze possono essere molteplici, ma con il passare del tempo il rapporto di coppia può logorarsi e finire nel peggiore dei modi.

Bugie e tradimenti possono mettere alla prova anche le coppie più forti e destinate a stare insieme. Oggi scopriremo quali segni zodiacali potrebbero avere brutte sorprese nel nuovo anno.

Meglio guardarsi alle spalle perché bugie e tradimenti potrebbero sconvolgere alcuni sfortunati segni

Per i nati sotto il segno dello Scorpione il 2023 sarà un anno davvero particolare. Mentre il lavoro riserverà molte soddisfazioni, l’amore potrebbe portare invece dubbi e preoccupazioni. Soprattutto nella prima metà dell’anno, le stelle porteranno incomprensioni all’interno della coppia. Chi vive un rapporto di coppia da molti anni potrebbe iniziare ad avvertire il peso del tempo che passa.

Noia e monotonia potrebbero farsi sentire e qualcuno potrebbe addirittura essere tradito dal partner. Soltanto le coppie più forti riusciranno a superare questo momento di crisi, ma si tratta di una situazione transitoria. Infatti, nella seconda parte dell’anno, Venere aiuterà questo segno a ritrovare gioia e serenità.

L’oroscopo porta guai in amore a un segno zodiacale di Terra

Per il segno zodiacale del Capricorno, il 2023 sarà un anno da dimenticare. I single faranno molti incontri interessanti, ma per quanto riguarda le coppie alcune situazioni irrisolte potrebbero causare problemi. Gelosie, questioni non chiarite e una terza persona che porta scompiglio nella coppia potrebbero causare fratture in alcuni casi irreparabili.

Anche le nuove coppie non saranno immuni dalle discussioni, ma la volontà di ricucire il rapporto riuscirà a limitare i danni. Dovremo attendere il mese di marzo per avere buone notizie, quando Venere favorevole darà una spinta ai Capricorno portando fiducia e qualche nuovo incontro.

Sarà un anno terribile per i sentimenti per uno dei 3 segni d’Aria

Meglio guardarsi alle spalle perché bugie e tradimenti potrebbero travolgere il segno zodiacale dell’Acquario. Per alcuni appartenenti a questo segno il nuovo anno sarà molto sfortunato sotto diversi punti di vista. Il lavoro non darà molte soddisfazioni e per ottenere buoni risultati occorrerà lottare molto.

Il peggio però riguarda l’amore. Scontri e tradimenti potrebbero rovinare anche il rapporto delle coppie più solide. Gli Acquario sono persone dal carattere molto buono e generoso e spesso tendono a perdonare anche coloro che non se lo meritano.

Per fortuna, gli Acquario potranno trovare un po’ di equilibrio nella seconda parte dell’anno, quando la fortuna tornerà a bussare alla porta. I single continueranno a fare molti incontri interessanti, ma purtroppo nessuno di questi porterà a una relazione di coppia stabile.