Ecco il perfetto concime casalingo per far fiorire l’orchidea più un trucchetto per innaffiarla senza creare ristagni

Ecco il perfetto concime casalingo per far fiorire l’orchidea-Foto da pixabay.com

La tua orchidea appare sofferente e sfiorita? Niente paura ti basta questo concime fatto in casa per renderla bella e rigogliosa come appena comprata.

Eleganti, decorative e raffinate. Queste sono le principali caratteristiche che contraddistinguono le orchidee. Parliamo di un fiore che simboleggia la bellezza, l’energia e che spesso viene regalato per ringraziare l’altra persona.

L’orchidea più comune prende il nome di Phalaenopsis ed è originaria dell’Asia e dell’Australia. Le foglie di questa specie sono molto carnose, decorative e di un bellissimo colore verde brillante.

Le radici si presentano ramificate e spesse. I fiori, al tatto vellutati, ricordano le ali di una farfalla e sono di vari colori.

Un comune errore

Questa è una varietà di orchidea a buon mercato ed è una perfetta pianta d’appartamento. La Phalaenopsis è una specie semplice da coltivare e si adatta perfettamente agli ambienti domestici. Ma attenzione, non sottovalutare alcuni passaggi fondamentali perché potresti mettere a rischio la salute della tua Phalaenopsis.

Se l’orchidea perde i fiori e questi fanno fatica a ricrescere, allora controlla la posizione della pianta.

Il vaso è stato posizionato in un luogo buio della casa? Allora potrebbe essere questa la causa. Spostiamolo in un posto luminoso ma evitiamo che la pianta venga colpita direttamente dai raggi del sole, dalle correnti d’aria e dagli sbalzi di temperatura.

Ecco il perfetto concime casalingo per far fiorire l’orchidea più un consiglio utile

Se la tua orchidea è sofferente, sfiorita e cadente allora prova a concimarla correttamente. Non farle mancare azoto, potassio e fosforo che aiutano la formazione degli steli e dei fiori, la crescita e un corretto equilibrio idrico.

Puoi acquistare questi concimi nei negozi specializzati, oppure prepararli facilmente in casa.

Ad esempio, sai che le bucce di banana possono aiutare le tue orchidee a crescere? Preparare questo fertilizzante è semplicissimo. Devi solo sminuzzare le bucce e farle bollire in un litro di acqua per 15 minuti. Frulla il composto ottenuto e, una volta raffreddato, aggiungilo all’acqua che utilizzi per innaffiare la pianta.

Un’altra soluzione è quella di far cuocere le bucce in forno a bassissima temperatura, fino al completo annerimento e sminuzzarle. La polvere ottenuta va versata direttamente nel terreno. Ecco il perfetto concime casalingo per far fiorire l’orchidea.

Eseguita una corretta fertilizzazione, non dimenticare di innaffiare la pianta. Usa acqua a temperatura ambiente e non troppo calcarea. Per una migliore irrigazione, basta immergere il vaso in una bacinella piena di acqua per qualche minuto. Fai sgocciolare la pianta per evitare i ristagni e riposizionala al suo posto.