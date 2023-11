Si fa presto a dire carta di credito, ecco tutto quello che devi sapere per scegliere quella perfetta per te

Ecco tutto quello che devi sapere per scegliere la carta di credito perfetta per te-Foto da imagoeconomica

Le carte di credito sono uno strumento di pagamento sempre più diffuso e apprezzato, sia per la comodità che per la sicurezza che garantiscono. Si fa presto a dire carta di credito, ma conosci veramente quali sono i diversi tipi di carte in circolazione? In questo articolo ti spieghiamo le caratteristiche, i vantaggi e i benefici di ogni tipo di carta, per aiutarti a fare la scelta giusta e scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Carte di credito a saldo

Le carte di credito a saldo sono quelle che ti permettono di pagare i tuoi acquisti e di prelevare contanti, senza doverli anticipare dal tuo conto corrente. Infatti, il saldo delle spese viene addebitato sul tuo conto periodicamente, in genere alla fine del mese o all’inizio del mese successivo. Questo tipo di carte ha il vantaggio di offrirti una maggiore liquidità e flessibilità, senza dover pagare interessi sulle somme spese. Inoltre, puoi usufruire di alcuni benefici, come le assicurazioni sui viaggi, i programmi fedeltà, i servizi di assistenza e le promozioni esclusive.

Rateali e revolving

Le carte di credito rateali e revolving sono quelle che ti consentono di pagare i tuoi acquisti a rate, scegliendo l’importo e la durata del rimborso. In questo modo, puoi dilazionare nel tempo il pagamento delle tue spese, senza dover sostenere un unico addebito sul tuo conto. Questo tipo di carte ha il vantaggio di offrirti una maggiore flessibilità e convenienza, soprattutto se devi affrontare spese impreviste o importanti. Tra le carte di credito rateali e revolving più vantaggiose ci sono quelle che applicano tassi di interesse bassi o nulli, che non prevedono spese di istruttoria o di gestione e che ti permettono di modificare il piano di rimborso in qualsiasi momento.

Ricaricabili

Le carte di credito ricaricabili sono quelle che funzionano come delle carte prepagate, ma che hanno le stesse caratteristiche di una carta di credito. Infatti, puoi usarle per pagare i tuoi acquisti e per prelevare contanti, ma solo fino all’importo che hai caricato sulla carta. In questo modo, puoi controllare meglio le tue spese, senza rischiare di andare in rosso sul tuo conto. Questo tipo di carte ha il vantaggio di offrirti una maggiore sicurezza e praticità, senza dover aprire un conto corrente o sottostare a vincoli contrattuali. Tra le carte di credito ricaricabili più convenienti ci sono quelle che non prevedono costi di attivazione, ricarica o prelievo. Alcune offrono una carta fisica e una virtuale.

Si fa presto a pagare con le carte di credito conto

Le carte di credito conto sono quelle che sono associate a un conto corrente online, che puoi aprire e gestire direttamente dal tuo smartphone o dal tuo computer. In questo modo, puoi avere una carta di credito e un conto corrente in un unico prodotto, con tutti i servizi e le funzionalità di una banca digitale. Questo tipo di carte ha il vantaggio di offrirti una maggiore semplicità e convenienza, senza dover pagare spese di apertura, gestione o chiusura del conto. Tra le carte di credito conto più vantaggiose ci sono quelle che non prevedono costi di emissione, rinnovo o prelievo della carta. Spesso ti offrono una carta fisica e una virtuale. Alcuni esempi di carte di credito conto sono Hello bank!, CheBanca! e Buddybank.

Come scegliere quella più adatta

Come hai visto, esistono diversi tipi di carte di credito, ognuno con le sue caratteristiche, i suoi vantaggi e i suoi benefici. Per scegliere quella più adatta, valuta le tue abitudini di spesa, le tue esigenze di liquidità e flessibilità e le tue preferenze di gestione. E ricorda che anche le carte di credito hanno un costo, che può rivelarsi elevato su base annua. Quindi nella scelta valuta soprattutto quelle a costo zero.