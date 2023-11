Tagliare i costi in bolletta con alcuni trucchi: come agire nei mesi freddi 

Nella stagione fredda è utile sapere come tagliare i costi in bolletta con alcuni trucchi che non sono impegnativi e ci permetteranno di risparmiare soldi in un periodo in cui ce n’è sempre bisogno.

Durante la stagione fredda ogni casa deve avere il riscaldamento acceso. È una necessità per tenere l’ambiente quanto più salubre possibile per le persone che ci abitano. Tuttavia, non bisogna esagerare e bisogna tenere conto del nemico numero uno, la dispersione di calore.

Ci sono molte cose in casa o nelle nostre abitudini che fanno disperdere il calore e aumentare il lavoro della caldaia e i soldi in bolletta. Sarebbe utile, allora, sapere come tagliare i costi in bolletta con alcuni trucchi. Sono piccole accortezze che, se messe insieme, permettono di risparmiare una cifra considerevole.

Inoltre, oltre a risparmiare, permetteranno di avere un ambiente molto più caldo e confortevole dove stare con piacere e con un senso di serenità. Questo è molto importante per la nostra salute e per il nostro benessere nei mesi più freddi.

Tagliare i costi in bolletta con alcuni trucchi: un prezioso elenco

La prima regola da rispettare quando si abbassano le temperature, e in casa c’è freddo e umidità, è questa: coprire tutti gli spifferi. Fuori, non solo la temperatura è più bassa, ma ci sono delle correnti di aria fredda in grado di insinuarsi ovunque. Allora, strisce e paraspifferi in mano e sigillare tutti gli infissi, soprattutto se sono datati.

Inoltre, ecco a cosa potete fare attenzione:

pellicole isolanti: utili sulle finestre per riflettere il calore all’interno;

termostato programmabile: analogici o digitali, da gestire anche da smartphone, sono molto pratici perché permettono di programmare la giornata e regolare la temperatura nei momenti in cui siamo in casa o non ci siamo;

tende termiche: sono ideali per diversi motivi tra cui fornire un isolamento acustico, trattenere il calore in inverno e mantenere un ambiente più fresco d’estate;

tappeti: avere dei tappeti sul pavimento è come avere del materiale isolante;

carta stagnola dietro al termosifone: applicarla sul muro permetterà di riflettere il calore e farlo tornare nella stanza aumentando la temperatura.

Probabilmente, alcune di queste cose le conoscevate già, mentre altre vale la pena di provarle.

Un consiglio in più

Attenzione ad attuare una corretta manutenzione dell’impianto di riscaldamento prima dell’inizio dell’autunno e dell’inverno. Un impianto, qualunque esso sia, danneggiato farà uno sforzo maggiore per funzionare, oltre a dare problemi, e vi farà spendere molti soldi.