Siamo costantemente alla ricerca di assomigliare a quello che in realtà non siamo, e vogliamo nascondere ciò che è vecchio o brutto. Ecco il necessario per avere una pelle del viso perfetta anche dopo i 50 anni. Spesso ci rifacciamo a degli ideali che vivono all’interno di stereotipi. Magari una cicatrice per qualcuno può significare una battaglia vinta, per altri qualcosa che invece non si deve vedere perché esteticamente brutta.

Oppure, spesso, con il trucco tante ragazze cercano di emulare il viso perfetto di Kyle Jenner. Soprattutto dopo che ha lanciato la sua linea di cosmetici. Sì, molto di tutto questo è marketing: “Usa i miei prodotti e diventerai come me”, questo è un po’ il messaggio che passa e arriva.

Da un altro lato, invece, tante persone ricorrono alla chirurgia estetica e finiscono per assomigliarsi tutte tra loro. Questo perché seguono con i paraocchi dei canoni estetici. In ogni modo è possibile prendersi cura della propria pelle e averla perfetta facendolo in modo personale, vero ed onesto.

Ecco il necessario per avere una pelle del viso perfetta anche dopo i 50 anni

Quando l’età avanza, ognuno di noi, essendo unico, invecchia anche a modo suo. Ci sono quelle persone che hanno le rughe profonde, altre invece hanno la pelle con le macchie ma zero rughe, alcune hanno la pelle secca e altre arrossata. Quindi i casi sono infiniti. La prima cosa fondamentale per combattere la pelle che invecchia è proteggerla dal sole, sempre. Soprattutto quando avanziamo con l’età. Quindi usiamo sempre un crema solare con SPF 30 o 50, anche in inverno.

Con l’avanzare dell’età la pelle perde la capacità di trattenere l’acqua e quindi diventa più secca. In questo caso, quello che possiamo fare è usare ingredienti come ceramidi, glicerina, burro di karité e acidi grassi da usare sopra l’acido ialuronico. In questo modo si otterrà un vero booster di idratazione.

Per un effetto più potente possiamo usare i retinoli, in commercio ci sono molte creme al retinolo. Questo stimola la produzione di collagene nella pelle. Si consiglia di usarlo la sera, da lasciar agire di notte, perché è foto sensibile. Il collagene viene stimolato anche tramite i peptidi che stimolano il tono e l’elasticità della pelle, e sono più leggeri rispetto al retinolo. Oltre alle creme per il viso, oggi c’è anche questa nuova tecnologia per una pelle da star. Inoltre per rimuovere l’iper pigmentazione è possibile usare anche i peeling chimici.

