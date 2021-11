Fare una torta così velocemente non sembra vero, ma invece è tutto possibile. Potrebbe venire fuori un po’ bruttina, ma il sapore è quello che conta. Non stiamo partecipando ad un concorso di torte. Spesso si pensa che per avere delle torte deliziose siano necessari tutti gli ingredienti. Be’ questa torta al cioccolato è senza farina e chi non la prova non sa cosa si perde, perché è una vera delizia. Vediamo allora subito cosa ci serve per prepararla e ovviamente non è inclusa la farina. Gli ingredienti:

200 grammi di cioccolato fondente (barretta da sciogliere, ndr);

30 grammi di cacao amaro in polvere;

100 grammi di burro;

50 ml di latte;

90 grammi di zucchero;

2 uova.

Ed ecco qui tutto quello che ci occorre per fare la nostra torta al cioccolato.

Il procedimento anche è molto semplice. La prima cosa da fare è sciogliere i 200 grammi di cioccolato a bagnomaria. Prendiamo due tegami: uno pieno di acqua e uno con il cioccolato. Facciamo sciogliere il cioccolato. Quando questo è sciolto, facciamo sciogliere anche i 100 grammi di burro. In una ciotola poi sbattiamo le due uova, aggiungiamo i 50 ml di latte e lo zucchero. È importante aggiungere il latte perché rende l’impasto della torta morbido. Questo avviene grazie alla presenza delle proteine del siero, che contengono l’umidità all’interno della torta ed evitano che la retrogradazione degli amidi renda il dolce duro e secco nella sua conservazione. Per questo aggiungiamo solo 50 ml di latte, perché così resterà morbida, ma comunque bella compatta.

Una volta fatto questo, uniamo il cioccolato sciolto e il burro. Ora amalgamiamo bene il tutto. Non devono esserci grumi e tutto deve essere perfetto. Nel frattempo prendiamo una teglia piccola da torta. Mettiamo la carta forno e versiamo il composto. Non scegliamo una teglia troppo grande se no la torta verrà larga e bassa, mentre invece deve venire alta e non troppo larga.

In forno

Prima di fare ciò, ricordiamoci di accendere il forno a 180 gradi. Una volta che il forno ha raggiunto la temperatura, inseriamo la torta e lasciamola cuocere per 20 minuti. Dopo circa 15 minuti prendiamo uno stuzzicadenti e controlliamo lo stato di cottura. A seconda del forno che abbiamo, il tempo di cottura potrebbe variare. Quindi teniamo a mente i 20 minuti, ma usiamo lo stuzzicadenti per controllare. Perché si potrebbe bruciare in un attimo.

Ora che la torta è cotta, lasciamo raffreddare per circa un’oretta e quando è pronta possiamo gustarla. È perfetta a merenda con il tè, oppure a colazione con il latte e caffè.

