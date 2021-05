Negli ultimi anni, l’alga spirulina è diventato un vero e proprio ingrediente magico capace di curare ogni male. Tralasciando l’alone mitico che porta con sé, è vero che questa pianta acquatica ha proprietà pressoché infinite. Grazie alla sua composizione proteica e ricca di amminoacidi essenziali e di omeg-3, la spirulina porta tantissime migliorie al nostro organismo. Agisce attivamente sulla diminuzione del colesterolo, la formazione delle guaine nervose, la normalizzazione della pressione arteriosa, l’innalzamento delle difese immunitarie e molto altro. Ma come fare a introdurre l’alga spirulina nella nostra dieta di tutti i giorni, con ricette semplici e sfiziose? Un buon modo, per esempio, è condirci la pasta.

In pochi azzardano tanto ma con questa pasta all’alga spirulina si prepara un primo piatto dal gusto strepitoso e dai mille benefici

Ci sono varie ricette per preparare una pasta all’alga spirulina. Quella che vediamo oggi è tra le più semplici e appetitose. Per prepararla abbiamo bisogno di 10 grammi di alga spirulina, 200 grammi di farina 00 e 2 uova.

Versiamo la farina setacciata in una ciotola, in cui aggiungiamo l’alga e le due uova. Impastiamo gli ingredienti finché possiamo spostarli su un piano di lavoro ben infarinato (per evitare si attacchi). Quando abbiamo formato una palla compatta d’impasto, avvolgiamola nella pellicola e lasciamola riposare mezz’ora in frigo. Passato il tempo necessario, stendiamo la pasta fino a formare una sfoglia molto sottile (un paio di millimetri). A questo punto arrotoliamo la sfoglia su se stessa così da formare una sorta di tubo e tagliamo piccole striscioline con un coltello ben affilato. Avremo così delle deliziose tagliatelle verdi all’alga spirulina, cotte in 5 minuti.

Il condimento ideale

Il condimento perfetto per le tagliatelle all’alga spirulina è un pinzimonio cotto di verdure. Possiamo usare carote, zucchine, porri, pomodorini e cipolla, a cui aggiungeremo olio, sale e pepe. Tagliamo le verdure a rondelle e mettiamole a cuocere in padella con circa due tazzine d’acqua, per una ventina di minuto. Per insaporire possiamo mettere a fine cottura anche della mentuccia e del basilico. Quando la pasta sarà cotta, scoliamola e versiamola nella pentola con le verdure, dove la faremo scottare per un minuto ancora. In pochi azzardano tanto ma con questa pasta all’alga spirulina si prepara un primo piatto dal gusto strepitoso e dai mille benefici. Provare per credere.

