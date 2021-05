Purtroppo, il turismo è stato fra i settori più colpiti in questo periodo di pandemia. Musei, mostre, viaggi, alberghi e tutta la filiera connessa a questo settore è stata bloccata.

Nonostante ciò, il periodo estivo è risultato quello più promettente per la ripresa nel 2020. Lo sarà ancor di più nel 2021 grazie alla campagna di vaccinazione di massa e le alte temperature.

Il virus, infatti, tende ad essere meno aggressivo in questo periodo dell’anno e questo può far ben sperare per la ripartenza del settore.

A questo proposito e sulla base di questa speranza, le persone non hanno smesso di cercare e prenotare alberghi per l’estate del 2021.

Cosa dicono gli esperti sull’Italia come meta per le vacanze estive

Persino la rivista internazionale Forbes, in merito a questo, ha stilato una graduatoria di quali sono le migliori mete da raggiungere nell’estate del 2021.

Nessuno lo sa ma secondo gli esperti è in Italia la meta turistica più ricercata da visitare assolutamente per l’estate 2021. Ebbene sì, fra le tante mete turistiche come Parigi, Tahiti, il Qatar, Kenya e le Maldive, l’Italia rientra con questa meravigliosa regione.

Secondo l’esperta di viaggi, Tania Swasbrook, proprio il nostro paese era una meta ambita già prima della pandemia.

Oggi, secondo una recente tendenza di Google risulta essere una delle maggiori ricerche in tema di viaggi nel 2021. La regione a cui Forbes fa riferimento è la punta dello stivale, cioè la Puglia.

Perché la Puglia è considerata la meta per eccellenza nell’estate del 2021

Essa è infatti famosa per le sue città bianche e per le meravigliose coste del mediterraneo. Fra i luoghi da non perdere assolutamente secondo gli esperti, c’è Borgo Egnazia citato anche da Forbes stessa.

Inoltre, sono presenti anche altre due località pugliesi, ovvero Vieste (celebrata anche da National Geographic) e Polignano a Mare. La prima meta è famosa per la vista panoramica del Promontorio del Gargano. La seconda, invece, è tra le 52 spiagge più belle secondo un’indagine fatta dalla CNN.

Ecco che nessuno lo sa ma secondo gli esperti è in Italia la meta turistica più ricercata da visitare assolutamente per l’estate 2021.