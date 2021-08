Dopo il relax delle vacanze, a settembre riparte una nuova stagione. Come investire i soldi da qui alla fine dell’anno? Ci sono risparmiatori che potrebbero decidere di attendere l’arrivo di gennaio per impiegare il proprio denaro. Magari chi ha in programma delle spese per l’inizio del prossimo anno. Oppure semplicemente chi volesse stare alla finestra nei prossimi tre o quattro mesi, per capire come si evolveranno il mercato finanziario e l’economia. Per non tenere in modo infruttuoso i soldi in banca, ecco il migliore investimento per l’autunno senza tenere i soldi sul conto corrente.

A settembre alla ripresa delle attività, ci attende un autunno impegnativo e sotto certi aspetti abbastanza incerto. La prima fonte d’incertezza riguarda proprio l’andamento della pandemia. Potrebbe esserci il rischio di una nuova ondata come accaduto lo scorso ottobre. Questo evento potrebbe pesare sui mercati azionari che dopo mesi di rialzi potrebbe anche calare. E allora chi a settembre avesse dei soldi da investire, potrebbe decidere di stare alla finestra e capire cosa può accadere. Magari con gennaio gli scenari saranno più delineati. Nel frattempo per non lasciare i soldi in banca, dove conviene investire il denaro?

Ecco il migliore investimento per l’autunno senza tenere i soldi sul conto corrente

Per un investimento a 3 mesi gli strumenti a disposizione non sono molti. Si potrebbe puntare su un BTP a scadenza residua di 4 mesi. È vero che quest’investimento batte tutti perché offre il più alto rendimento, è sicuro e garantito, ma sul lungo periodo. Oggi un titolo di Stato con scadenza 3/4 mesi ha un rendimento negativo, che sia un BTP, un CCT o un BOT. E allora su quale strumento puntare? Anche l’alternativa dei Buoni postali non è percorribile, perché un Buono ordinario a 4 mesi non rende nulla.

La soluzione migliore è quella del conto di deposito. Questo strumento vanta molte caratteristiche positive per un investimento di breve periodo. Prima di tutto la sicurezza. Il Fondo Interbancario Tutela dei Depositi, garantisce i soldi depositati fino a 100.000 euro. Altra caratteristica unica è la flessibilità. Si può scegliere per quanti mesi lasciare i soldi in giacenza, possono essere 30 giorni, come 2 mesi, 4 mesi o 36 mesi. La scelta non è vincolante e i soldi sono sempre disponibili. Ovvero si può decidere un investimento a 6 mesi e ritirare i soldi dopo 3 mesi. L’unica penalità sarà di un rendimento più ridotto.

Tornando all’esigenza di investire per 4 mesi, quanto potrebbe rendere un investimento da settembre a dicembre? Immaginando di investire 100.000 euro, attualmente sul mercato il conto di deposito col rendimento maggiore offre un tasso netto dello 0,7% annuo. Investendo oggi e ritirando i soldi tra 4 mesi, si avranno 247 euro d’interessi.

Per capire come scegliere quello più adatto, ecco il migliore conto di deposito in assoluto per fare fruttare i soldi ottenere un rendimento sicuro e averli sempre immediatamente disponibili

