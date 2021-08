Il giorno delle nozze possiamo immaginarlo al mare, celebrato con un evento unico e in un sito indimenticabile. Ecco il luogo perfetto in Sardegna per organizzare un matrimonio sulla spiaggia. Stiamo parlando di uno dei luoghi più selvaggi dell’isola, con monumenti naturali di rara bellezza, Orosei. Conosciamo oggi questo borgo della Costa Orientale della Sardegna, situato a poca distanza dall’aeroporto di Olbia. Lo hanno visitato gli Esperti di Turismo di ProiezionidiBorsa.

Orosei è la patria del diving

Il nome di Orosei evoca i riflessi dorati del Golfo al tramonto, il mare cristallino e la macchia mediterranea profumata e verdeggiante che borda la costa. Qui arrivano da tutto il Mondo gli appassionati di immersioni, trekking, escursioni in barca tra le calette e le grotte. Ma anche tutti coloro che amano conoscere le tradizioni millenarie del territorio. Tra pochi giorni si celebrerà una delle feste più sentite dell’isola: la Festa della Madonna del Rimedio. Dura infatti ben 18 giorni, con inizio il primo venerdì di settembre e prevede grandi banchetti pubblici e privati.

Locali di tendenza e palazzine eleganti

Orosei infatti conserva un centro storico splendido, con vicoli suggestivi, le chiese in stile spagnolo e la torre pisana nata nel Medioevo. La borghesia pisana ha costruito qui molte palazzine eleganti, oggi trasformate in deliziosi alberghi. Alcune famiglie nobili che detenevano il controllo economico del territorio hanno lasciato abitazioni eleganti decorate da balconi e comignoli. Ma anche un suggestivo Castello adibito a prigione fin dal 1449, che si ammira ancora oggi.

Ecco il luogo perfetto in Sardegna per organizzare un matrimonio sulla spiaggia

Orosei possiede spiagge suggestive e perfette per organizzare una festa di matrimonio con barbecue, abiti bianchi e falò. Se siamo ospiti o protagonisti di un raduno di amici, possiamo divertirci con varie attività. Possiamo infatti praticare immersioni, windsurf, trekking a cavallo. Oppure iscriverci a tour archeologici ed enogastronomici. Fra le tappe più visitate infatti c’è l’Oasi naturale di Biderosa, un parco protetto che comprende circa 800 ettari di bosco. Il suo nome deriva dai riflessi di granito presente nella sabbia. I riflessi rosati infatti si ammirano in cinque famosissime calette che scendono a mare. Il gioiello del parco è il bellissimo stagno popolato dai famosi fenicotteri rosa. Dalle pendici del vicino Monte Urcatu possiamo ammirare il panorama dell’intera costa con un solo colpo d’occhio.

La festa sulla spiaggia in stile Bollywood

Con un po’ di creatività possiamo stupire tutti: questa incredibile idea per un matrimonio civile lascerà amici e parenti a bocca aperta. Un buffet orientale, piccante, con spezie e incensi. Per aggiungere allegria a un party serale in stile Bollywood sulla spiaggia, che richiede abiti coloratissimi e sgargianti, anche per la sposa. Non dimentichiamo di brindare con i famosi vini sardi, perfetti per il pesce e i crostacei.