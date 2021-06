Le unioni civili e religiose sono in calo, ma ancora di più le cerimonie high cost per ufficializzare il nuovo amore. Ormai tutti cercano di risparmiare soprattutto sul rinfresco, e sono a caccia di idee stupefacenti per offrire, comunque, una festa indimenticabile.

Ebbene, quest’incredibile idea per un matrimonio civile lascerà amici e parenti a bocca aperta. È stata scovata a Lahore dagli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Colori e magia in salsa Bollywood

Ecco un’idea per stupire gli ospiti, arredare gioiosamente qualsiasi appartamento, cascina, giardino o anche cortile condominiale.

Per una festa estiva, non c’è niente di meglio di una mise en place ispirata a un viaggio in India dove il rosa brilla di una sfumatura inedita, di un brillante rosso-fucsia violaceo che nel mistico Rajasthan è noto come “rani pink”, il rosa della regina. Completano il mood dei piatti a tema animalier, tanti ceri votivi scintillanti e una profusione di dalie.

Trasformare il cortile nel giardino di un sultano

Buffet e tavoli rettangolari da sei persone o molto più lunghi, dobbiamo vestirli con tessuti indiani chiari a disegni cashmere, nei toni del rosa chiaro o del beige.

Al centro di ogni tavolo stendiamo un runner fucsia e poi sormontiamolo con un altro runner fantasia indiana, ma a fondo scuro stavolta.

Al centro del tavolo poniamo una lunga fila di bicchieri bassi trasparenti o vasetti dello yogurt in vetro. Riempiamo ogni bicchiere con cinque dalie mescolando i vari toni del rosa, sfumate dal chiaro al viola.

Creare un’atmosfera esotica

Ogni commensale avrà davanti a sé un sottopiatto rosa, un piatto a fiori a fondo bianco, possibilmente anche con animali esotici. A sinistra servono piattini per pane con tigri o elefanti.

Le posate possono anche essere di plastica ma dorate e unite fra loro con un fiocco fucsia.

Il tovagliolo di stoffa o di carta sarà fucsia o dello stesso tessuto della tovaglia chiara.

Ogni commensale ha sulla sedia un cuscino rosa o fucsia, davanti a sé un piattino di plastica dorata per appoggiare il bicchiere e un portacandela di plastica o vetro rosa, con candela.

Per servire succhi e centrifugate, ricorriamo a caraffe in plastica sfaccettata o in plastica dorata.

Cibo indiano con piatti al curry e leccornie vegetariane e vegane, creeranno un tripudio di profumi e di sapori.

Tutto lo spazio dedicato alla festa deve essere decorato con vasi trasparenti di fiori, ceramiche, bicchieri con le palme, portacandela e tappi da vino decorati da grossi insetti luccicanti.