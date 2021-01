Sarà stata la pandemia, oppure la crisi. Sta di fatto che l’abito da sposa 2021 è bianco e minimal, ma soprattutto è colorato.

Perché i riti civili sono sempre di meno ma hanno sorpassato quelli religiosi per ora (dato Istat dello scorso dicembre relativo alla fine 2018, una differenza di sole 586 unità). Le province dove ci si sposa di meno sono tutte in Lombardia: Milano, Lodi, Monza e Brianza. Molti preferiscono andare a convivere.

Mentre il rito religioso resiste bene nel Mezzogiorno, in particolare in Calabria, Puglia, Campania. Ecco cosa scegliere quest’anno per il giorno del sì, con le tendenze riferite dagli Esperti Moda di ProiezionidiBorsa.

Il bianco rivisitato (e staccabile)

L’abito bianco, più avorio che candido, per la cerimonia religiosa non tramonta. Con maniche trasparenti o corpino senza spalline da coprire con una stola di visone o di piume per il sì.

La gonna è di tulle voluminosa, poche balze altissime e piatte. Ma ecco la novità: appena finita la cerimonia, il fiocco in vita si sbottona, la parte inferiore si apre e scopre le gambe. Oppure è addirittura staccabile.

La sposa resta con un tubino magnifico, minimal, lungo o corto al ginocchio, che aggiunge charme alla sua figura. La trasforma in una dea eterea, sobria ed elegante.

Lo famo strano

Per le cerimonie civili si osa. Va di moda l’abito da sposa colorato o eccentrico. Ecco i delicatissimi pizzi, le vertiginose trasparenze, i modelli a sirena. Il chiaro riferimento è l’abito di Elettra Lamborghini firmato Galia Lahav.

Per chi ama la trasgressione, ecco l’abito da sposa in pizzo senza spalline e spacco vertiginoso dal quale spuntano… gli shorts, una sorpresa che lascia gli ospiti senza parole.

E per chi guarda al futuro, un abito da sposa in stile Hunger Games: fatto ai ferri, corto al ginocchio, con gonna a calice, maniche a pallone, collo a lupetto.

Per il matrimonio gay invece spopola lo smoking bianco. Ma con la giacca metà in lana a revers e metà in pizzo. Oppure, sempre per lei e lei, la tuta pantalone di seta, con un morbido fiocco in vita e una stola a chimono, sempre in bianco avorio.

Va di moda l’abito da sposa colorato o eccentrico

Ma la novità di stagione è l’abito da sposa colorato. Il tulle, il cady e il mikado si tingono di una delicata nuance rosa, azzurra o verde acqua che piace veramente tanto.

L’attenzione viene portata sulle maniche, che coprono l’avambraccio con forme a pallone, mentre le spalle restano scoperte e valorizzano la figura a sirena.

Immancabile anche il modello monospalla. Per tutte, strascichi generosi. Anche quando si sceglie, invece, di una tinta color dell’alba, il rosso squillante. Per sentirsi un po’ a casa e un po’ a Bollywood.