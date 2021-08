Che sia estate o che sia inverno le sneakers si sporcheranno in poche ore. Inutile provare a stare attenti, le scarpe, soprattutto quelle bianche, hanno una vita dura.

In genere, per avere sempre calzature come nuove e mantenerle in vita più a lungo possibile, una pulizia profonda va fatta almeno una volta ogni mese. Per chi le utilizza tutti i giorni anche di più.

La Redazione, più volte si era occupata dei metodi migliori e quelli più gettonati per lavare le scarpe bianche con e senza lavatrice.

Da provare assolutamente questo metodo geniale che garantisce una pulizia ottimale ma anche super veloce. Infatti, basterà un solo minuto per avere scarpe nuovamente pulite come al momento dell’acquisto.

Inoltre, da non perdere questi 3 consigli pratici efficaci e molto rapidi per risultati ancora più sorprendenti.

Scarpe finalmente pulite in 5 minuti con questo trucchetto pratico e veloce che sta spopolando

Il web pullula di consigli e trucchetti per salvaguardare la salute delle nostre scarpe.

Dai sandali ai mocassini, dai tacchi vertiginosi alle ballerine, impossibile fare a meno di alcuni consigli pratici, non solo geniali ma che ci faranno risparmiare tempo, fatica e soldini preziosi.

Per avere scarpe finalmente pulite in 5 minuti con questo trucchetto pratico e veloce che sta spopolando, ecco cosa bisogna fare.

Quando le sneakers non sono troppo sporche possiamo provvedere a pulirle senza ricorrere all’uso della lavatrice. In questo modo, anche in un minuto le scarpe saranno più lucide e brillanti, pronte per essere indossate.

Quando, invece, lo sporco è ostinato e anche lacci e gomme hanno bisogno di una bella rinfrescata, allora è consigliato lavarle in lavatrice.

Ovviamente, il rischio principale è che con il lavaggio le scarpe possano rovinarsi, scolorirsi o addirittura strapparsi.

Per evitare che ciò accada ecco un metodo che sta spopolando.

Mai sentito parlare della tecnica del sacchetto? Come capita con i capi più delicati, anche le sneakers possono essere inserite in un sacchetto di stoffa. Ottimo anche l’uso di una vecchia federa di cuscino. Lo scopo è quello di evitare il contatto diretto tra le scarpe e il cestello per evitare eventuali danni.

Ma non è finita qui. Nella fodera andranno inseriti anche alcuni asciugamani vecchi. In questo modo si eviteranno urti bruschi nella lavatrice e le scarpe si laveranno in un ambiente soffice.

Basterà aggiungere un po’ di detersivo smacchiante liquido e una manciata di giri del cestello per avere risultati straordinari.

Dunque, per scarpe finalmente pulite in 5 minuti con questo trucchetto pratico e veloce che sta spopolando.