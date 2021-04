Non c’è bisogno di perdere peso per mettere in risalto le proprie curve. Possiamo infatti sfruttare infatti al meglio i nostri vestiti per ottenere risultati fantastici. Ecco il geniale trucco per evidenziare il punto vita e sembrare più snelle anche con qualche chilo in più anche per chi non ha il fisico a clessidra.

Un semplice trucco

Anche chi ha un fisico più a mela può mettere in evidenza il punto vita! Tutto sta nell’usare i giusti capi d’abbigliamento. Anzi, come prima cosa avremo bisogno di un solo capo. Questo trucco è perfetto sia per le fresche sere d’estate che per quando fa più freddo. Avremo infatti semplicemente bisogno di un golfino, detto anche cardigan. Invece di indossarlo aperto o chiuso fino al fondo lo useremo in modo un po’ diverso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dobbiamo infatti chiudere i primi bottoni ma lasciare aperto il fondo. A questo punto non resta che prendere i due lembi rimasti e legarli tra loro. In questo modo il cardigan si stringerà nel punto vita e metterà in evidenza le nostre forme. Allo stesso tempo, però, continuerà a tenerci caldo. Possiamo però combinare questo trucco con un altro per in risultato ancora migliore!

Una combinazione vincente

Ecco il geniale trucco per evidenziare il punto vita e sembrare più snelle anche con qualche chilo in più e senza fatica. Per “ingannare” ancora di più l’occhio abbiamo bisogno di un altro capo d’abbigliamento. Indossare il cardigan come abbiamo spiegato prima farà sembrare il punto vita ancora più stretto se indossiamo anche un gonna ampia. Gonne svasate, a ruota o a mezza ruota, infatti, danno l’illusione di una vita di più stretta.

Questo perché queste gonne si allargano molto sul fondo. Questo effetto, combinato con quello del golfino ci donerà un punto vita stretto e ben definito! Non c’è infatti bisogno di nascondersi sotto strati e strati di maglioni pesanti se siamo sovrappeso! Possiamo sfoggiare le nostre curve valorizzandole al meglio.