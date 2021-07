In questi mesi d’estate, nel nostro Paese fa molto caldo. Un caldo umido e a volte soffocante, in particolare nelle grandi città e nelle zone di pianura. Per difendersi dalle ondate di calore molte persone hanno aria condizionata e ventilatori a casa oppure usano questo metodo geniale ed economico. Non tutti però possono permettersi questi lussi, ma questo non è un problema, perché esiste un geniale trucco per avere la casa freschissima senza ventilatori né condizionatori.

Un metodo semplice quanto geniale che ci dimentichiamo di usare

Chi vive in una zona calda, d’estate sa quanto è difficile mantenere le stanze fresche e areate e impedire che il calore umido entri. In molti pensano di aprire le finestre in modo che l’aria entri e la casa si rinfreschi, ma in realtà questo si tratta di un gravissimo errore.

Se vogliamo evitare che casa nostra abbia la stessa temperatura dell’esterno, dobbiamo fare esattamente il contrario. Se lasciamo le finestre spalancate durante il giorno, il sole batterà direttamente su casa nostra. Il caldo dell’esterno, quindi, entrerà in casa e ci renderà la vita assai difficile.

Ecco il geniale trucco per avere la casa freschissima senza ventilatori né condizionatori

Per mantenere casa nostra fresca, dobbiamo, infatti, lasciare le tapparelle o persiane chiuse al mattino quando batte il sole contro possibilmente con le finestre socchiuse. In questo modo, l’aria delle stanze avrà il tempo di raffreddarsi.

Verso il tardo pomeriggio, poi, o quando il sole tramonta, possiamo aprire le tapparelle e le finestre e goderci, finalmente, il fresco serale. In questo modo avremo sempre delle stanze fresche con ricambio aria e non boccheggeremo inutilmente.

Se non vogliamo spendere soldi ed energia elettrica per ventilatori, condizionatori e altri dispositivi per rinfrescare l’aria, dobbiamo assolutamente provare questo geniale metodo, la nostra vita non sarà più la stessa.