Una corretta igiene personale è alla base della vita di ciascuno di noi. Lavarsi la faccia e le mani spesso è un must per tutti. Soprattutto in epoca di Covid 19 tale tematica è stata in primo piano.

Interiorizzare le norme igieniche basilari è un compito evolutivo fondamentale per tutti i ragazzi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È necessario, però, seguire altre regole non scritte ma importanti.

Ecco perché non si dovrebbe mai fare una doccia fredda d’estate.

Un momento di relax assoluto

La doccia è un momento di relax assoluto. Dopo una giornata di lavoro o dopo un allenamento stancante. In ogni parte della giornata. Fare una doccia significa dedicarsi a sé stessi e al proprio benessere.

Nelle prossime righe, in particolare, si cercherà di sfatare un mito abbastanza radicato.

La concentrazione cala in maniera incredibile

Quando le temperature sono molto alte, può essere davvero difficile svolgere le attività quotidiane. La concentrazione cala in maniera incredibile. Si suda perennemente. Nulla riesce a regalarci un ristoro adeguato. Ne può risentire tutta la nostra vita e persino la nostra salute. Per fortuna esistono dei rimedi per non soffrire il caldo quando siamo in casa.

Ecco perché non si dovrebbe mai fare una doccia fredda d’estate

Il primo istinto nelle giornate torride e afose è infilarsi in un congelatore. Oppure farsi una doccia gelata. Entrambe le soluzioni, però, sono poco raccomandabili. La doccia fredda, in particolare, può creare gravi problematiche.

In primis bisogna fare attenzione a quando abbiamo mangiato. L’acqua a temperature molto basse può bloccare violentemente la digestione. Le conseguenze possono essere letali.

Ma non solo! Anche se prendiamo tutte le precauzioni, gli effetti non saranno quelli desiderati. Il corpo umano, infatti, cerca costantemente un equilibrio. Se ci laviamo con dell’acqua fredda, si innescheranno dei meccanismi di sudorazione per aumentare la temperatura. Tutto ciò esiterà un una percezione ancora maggiore di caldo. Otterremo il risultato opposto di quello che volevamo.