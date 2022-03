Come prendersi cura dei capelli che si sporcano velocemente con questo rimedio naturale per una chioma morbida e pulita a lungo

I capelli sono una delle zone del corpo più curate in assoluto, sia dagli uomini che dalle donne. Il motivo è molto intuitivo, se trascurati tenderanno a rovinarsi e a trasmettere senso di disordine all’esterno. Negli anni sono stati sviluppati diversi metodi per avere sempre i capelli in ordine, per eliminare il crespo ma anche per renderli più lucenti.

In alcuni casi si tratta dei classici metodi della nonna, dall’utilizzo della birra contro il crespo all’aceto contro la forfora. Sono trucchi che funzioneranno in alcuni casi mentre in altri lasceranno insoddisfatti.

Tuttavia, un altro problema potrebbe affliggere chi ha a cuore la salute dei propri capelli. Infatti la chioma di alcune persone ha la tendenza a sporcarsi rapidamente subito dopo il lavaggio.

Un fatto oltremodo spiacevole perché costringerà il malcapitato a lavare i capelli anche quotidianamente nonostante la mancanza di tempo.

In questo articolo si andranno a vedere alcuni trucchi per evitare che i capelli si sporchino in fretta. Scopriremo cioè come prendersi cura dei capelli che si sporcano rapidamente. Molto utile potrebbe anche risultare la polvere di reetha, una sorta di sapone di origine indiana.

Come evitare che si sporchino

I capelli sono quotidianamente a contatto con smog e agenti atmosferici che li porteranno a sporcarsi più rapidamente.

Molto dipenderà anche dal tipo di capello, c’è differenza tra capelli sottili e spessi. Tra le cattive abitudini che bisognerebbe abbandonare subito c’è quella di toccarsi frequentemente i capelli. A contatto con le mani, infatti, tenderanno a sporcarsi maggiormente.

Oltre a questo bisognerebbe ricordarsi di spazzolare quotidianamente la chioma per eliminare le impurità e il sebo in eccesso.

Sempre nell’ottica di mantenere i capelli puliti il più a lungo possibile gli esperti consigliano di sciacquarli con l’acqua fredda.

In aggiunta anche una passata di aria fredda dell’asciugacapelli aiuterà a tenerli più puliti.

Come prendersi cura dei capelli che si sporcano velocemente con questo rimedio naturale per una chioma morbida e pulita a lungo

Oltre a questi semplici trucchi, tuttavia, si potrebbe anche provare ad utilizzare la reetha. Si tratta di un prodotto di origine naturale ricavato dalla buccia delle noci del Sapindus Mukossi. Molto utile per regolare la produzione di sebo, prima causa di capelli sporchi. Se lo si sta utilizzando per la prima volta si consiglia di fare una prova su una porzione di corpo per verificare eventuali allergie.

Si potrà utilizzare al posto dello shampoo, sarà sufficiente unire un cucchiaio di polvere di reetha con dell’acqua calda. In questo modo si otterrà un impasto da distribuire sulla testa proprio come uno shampoo.

Lasciare agire per circa un quarto d’ora e poi risciacquare e asciugare nel modo classico. In questo modo i capelli risulteranno subito più districati e morbidi e, inoltre, tenderanno a sporcarsi di meno. Ecco, quindi, come prendersi cura dei nostri capelli con un rimedio naturale di origine indiana.