Può capitare arrivi l’ora della corsa giornaliera e di sentirsi particolarmente stanchi. È una stanchezza quella che avvertiamo, a volte, non tanto fisica quanto mentale. La fatica mentale influenza la prestazione fisica non solo attraverso una riduzione delle performance fisica stessa, ma compromette anche la tecnica, il processo decisionale e le abilità necessarie da mettere in atto. La scienza però viene in nostro soccorso. Ecco infatti il consiglio per migliorare le prestazioni quando si corre e si è stanchi mentalmente, come suggerisce uno studio.

Corsa, stanchezza mentale e ascolto di musica

L’affaticamento mentale è una condizione comune per molti di noi e può avere un impatto negativo su molte delle nostre attività quotidiane, compreso l’esercizio fisico. Una ricerca ha rilevato le prestazioni dei corridori che hanno ascoltato una playlist preselezionata dopo aver completato un compito di riflessione impegnativo. Le prestazioni erano allo stesso livello di quando non erano affaticati mentalmente. Lo studio è il primo a indagare l’effetto dell’ascolto di playlist musicali sulla capacità di corsa e sulle prestazioni quando si è affaticati mentalmente. Vediamo nel dettaglio.

Ecco il consiglio per migliorare le prestazioni quando si corre e si è stanchi mentalmente

I ricercatori dell’Università di Edimburgo (Lam HK et al, 2021) hanno studiato come l’ascolto della musica abbia influenzato le prestazioni di corsa di 18 appassionati di running. Gli sportivi hanno completato un test cognitivo di 30 minuti che li ha messi in uno stato di affaticamento mentale. Hanno poi completato l’esercizio fisico. I corridori hanno fatto il test con e senza musica motivazionale preselezionata. Durante l’allenamento, sono stati misurati in più momenti la frequenza cardiaca e la valutazione dello sforzo percepito. I risultati sono stati comparati con i test base eseguiti da atleti che non avevano né eseguito il test cognitivo in anticipo né avevano ascoltato musica durante la corsa. I ricercatori hanno scoperto che le prestazioni tra corridori mentalmente affaticati erano maggiori con la musica rispetto alla stessa attività sportiva svolta senza musica. E le prestazioni erano le stesse di quando i partecipanti non erano affaticati mentalmente.

I ricercatori affermano che gli effetti positivi della musica potrebbero essere dovuti a una percezione alterata dello sforzo durante l’ascolto dei brani. I risultati indicano che l’ascolto di musica motivazionale preselezionata può essere una strategia utile per aiutare le persone a migliorare la loro capacità atletiche quando mentalmente affaticate.

Sviluppi futuri della ricerca

I ricercatori affermano che ci sono, come sempre, opportunità per ulteriori studi su come l’ascolto della musica durante la corsa influenzi gruppi di persone più grandi ed eterogenee, in contesti diversi e utilizzando diverse sfide di esercizio. Il lavoro in queste aree è tuttora in corso.

Approfondimento

