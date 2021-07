Non è solo l’abuso di certe medicine a sottoporci al rischio di contrarre un tumore. Consumare spesso determinati cibi pieni di grassi e di zuccheri non fa bene alla salute. E, soprattutto non abusiamo di queste bevande che secondo la scienza potrebbero favorire 2 tumori mortali. Prendiamo spunto da quanto riportato sul British Medical Journal uno dei siti più importanti e stimati a livello medico del mondo. Vedremo in questo articolo alcuni dati reali che ci apriranno gli occhi sui rischi reali e la correlazione tra alcune bevande e 2 tumori devastanti.

Abuso di alcol e decessi per cancro

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Uno studio raccolto dal BMJ ha interessato ben 100.000 pazienti di 8 paesi europei diversi. Nessun limite di età, entrambi i sessi con la comunanza di dipendere dall’alcol. Risultato? Impressionante: 1 decesso su 100 tra i maschi e 3 su 100 tra le donne è nettamente riconducibile all’abuso di alcol.

Maggiore è il consumo di alcol e maggiore è il potere devastante su alcuni organi del nostro organismo che ne vengono colpiti.

Non abusiamo di queste bevande che secondo la scienza potrebbero favorire 2 tumori mortali

Bere troppi alcolici e superalcolici ci espone quindi ai tumori al colon e al fegato in primis. Ma i dati raccolti hanno evidenziato anche legami tra alcol e cancro all’esofago e alla laringe. Della serie quando abusare di queste bevande devasta il nostro organismo dal momento in cui li ingeriamo in poi.

Attenzione anche che secondo i medici inglesi le donne che bevono troppo hanno il 5% di possibilità di contrarre il tumore al seno. La raccomandazione è quindi sempre quella: non più di un bicchiere di vino a pasto.

Le contro-bevande benefiche

Non solo bevande malefiche ma un occhio anche a quelle benefiche. Se l’alcol fa male ci sono invece delle bevande che ci proteggono dall’insorgere dei tumori secondo la scienza. E sono:

a) il tè verde;

b) succhi e spremute di agrumi;

c) frullati e concentrati di frutta e verdure fresche.

E, attenzione alla sorpresa finale perché il prossimo inverno prepariamoci delle belle tazze di cioccolata calda. Ovviamente quella col cioccolato fondente al 100% o quasi che contiene un numero elevatissimo di antiossidanti benefici.

Approfondimento

Sostituire il sale con 8 alternative salutari e gustose abbassando la pressione sanguigna