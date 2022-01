Come disconnettere Netflix da tutti i dispositivi e interrompere l’uso dell’account da parte di altre persone

Netflix è il servizio di streaming più usato al mondo, con più di 200 milioni di abbonati e un catalogo in continuo aggiornamento.

Come è noto, vieta di condividere l’abbonamento con persone esterne al proprio nucleo familiare. Potrebbe però capitare che un terzo si appropri dei dati del profilo con cui si è registrati sulla piattaforma. In questo caso, cosa bisogna fare per tutelare i propri dati ed evitare che altre persone usufruiscano del proprio abbonamento?

Come disconnettere Netflix da tutti i dispositivi per interrompere l’uso dell’account da parte di altre persone

Collegarsi a questo indirizzo ed effettuare l’accesso. Cliccare sull’icona del profilo situata in alto a destra della schermata e quindi sulla voce Account.

Scorrere fino a Modifica Password. Inserire la password da modificare nel campo Vecchia Password e quella con cui sostituirla in Nuova Password, per poi confermare quando richiesto. Per disconnettere Netflix da tutti quanti i dispositivi, spuntare la casella Richiedi a tutti i dispositivi di accedere nuovamente usando una nuova password.

Da questo momento in poi, si potrà essere certi che nessuno potrà accedere nuovamente al profilo Netflix e usufruire del proprio abbonamento.

Come fare senza cambiare password

In alcuni casi potrebbe non essere necessario cambiare la chiave di accesso. Ipotizziamo che ci si sia dimenticati di uscire dal proprio profilo dal computer di un estraneo. Quest’ultimo non è a conoscenza della password dell’account, dunque non c’è alcuna ragione di modificarla.

In questo caso basterà accedere alla voce Account seguendo il procedimento descritto sopra, scorrere fino al box Impostazioni, cliccare su Esci da tutti i dispositivi e poi su Esci.

Una volta ultimato l’ultimo passaggio, tutti quanti i dispositivi saranno disconnessi dall’account Netflix entro un lasso di tempo di otto ore.

Ecco come disconnettere Netflix da tutti i dispositivi per interrompere l’uso dell’account da parte di altre persone. I procedimenti che abbiamo visto possono essere effettuati allo stesso modo anche tramite l’applicazione per dispositivi mobili.

