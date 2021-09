Alcuni insetti non si vedono subito, ma ci sono. Anche se non li vediamo, possiamo notarne la presenza attraverso dei segnali che lasciano in giro, e che potremmo trovare anche nella nostra casa.

Oltre alla polvere, talvolta potrà capitare di trovare negli angoli più indisturbati della casa delle palline, più o meno piccole, di materiale simile a sabbia o terra. In un primo momento potremmo pensare che si tratti di semplice sporco da rimuovere. In realtà, queste piccole strutture arrotondate possono essere il nido di un insetto fastidioso e particolarmente sgradevole da vedere, soprattutto per chi soffre di aracnofobia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stiamo parlando proprio dei ragni. Chi ha un giardino potrà liberarsi di zanzare, ragni e altri insetti grazie a questa formidabile pianta che li tiene lontani.

Per tutti, invece, sarà opportuno capire le cause dell’ingresso dei ragni nella nostra casa. Approfondiamo insieme come sono fatti questi nidi e quali sono le migliori strategie naturali per liberarsene in poche mosse.

Attenzione a queste palline terrose in casa perché potrebbero essere la spia dell’invasione di questo insetto

Non è una sorpresa ritrovarseli sul balcone, in giardino o addirittura in casa. E quando succede, provare fastidio (o, talvolta, una vera fobia) è normale e istintivo.

Il riferimento è ad uno degli insetti più comuni e presenti nella nostra vita, ovvero il ragno. Più grandi o piccoli che siano, i ragni provocano una reale fobia in tantissime persone. Oltre a vederli appesi alle ragnatele negli angoli più indisturbati della casa, potremmo intuire lo loro presenza attraverso i loro nidi.

Strategie per evitare di ritrovarseli in casa

Per prima cosa, consigliamo di chiudere accuratamente buchi o fessure da cui i ragni potrebbero fare il loro ingresso in casa. I ragni, infatti, sono esperti acrobati, molto abili nell’inserirsi all’interno dei piccoli spazi. Una strategia infallibile per risolvere il problema sarà installare delle zanzariere. Sono un’ottima installazione casalinga, anche perché sono comode, pratiche e facilissime da pulire grazie a questo metodo conosciuto da pochi. In questo modo i ragni rimarranno solo all’esterno della nostra casa. Scopriamo, quindi, come eliminarli anche dal nostro balcone o giardino.

Rimedi naturali per sbarazzarsene definitivamente

Come già anticipato, è importante fare attenzione a queste palline terrose in casa perché potrebbero essere la spia dell’invasione di questo insetto. Se, però, dovessimo notare la presenza di questi nidi sul nostro balcone o in giardino, potremmo liberarcene in questo modo molto semplice. Basterà inumidire dei batuffoli di cotone con dell’olio essenziale all’eucalipto. Posizioneremo, quindi, questi batuffoli negli angoli della casa in cui abbiamo notato i ragni. Noteremo che i ragni staranno ben lontani da questi oggetti, e finalmente non vedremo più i loro nidi nella nostra abitazione.