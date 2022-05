Le temperature iniziano a salire ed è ormai chiaro a tutti che l’estate è davvero alle porte. Molti avranno già fatto il cambio di stagione e, dando un’occhiata all’armadio, potrebbero essersi resi conto di aver bisogno di un bel restyling.

Nonostante ogni anni le proposte moda si rinnovino proponendo sempre interessanti novità, come sempre non dimentichiamo un occhio al passato.

I prossimi mesi saranno tutti all’insegna del vintage, in particolar modo per la borsa dell’estate che sarà una vera chicca anni ’90. Lo stesso vale le mode degli anni ’60 e ’80, che influenzeranno in diversi e divertentissimi modi le tendenze dell’estate.

Anche in questo caso dobbiamo necessariamente pensare a un capo che molte di noi collegheranno all’infanzia e che sta tornando alla ribalta. Scopriamo di cosa si tratta e quali saranno gli abbinamenti e le tinte più quotate.

Un indumento versatile, perfetto per mille occasioni e non solo per le giovanissime

Ci sono diversi elementi che rendono particolarmente apprezzabile il ritorno e la tendenza di questo capo. Da un lato, infatti, si tratta di un pezzo adattabile davvero a qualsiasi occasione, dall’ufficio alla serata fuori con gli amici.

Dall’altro, la bella notizia è che non abbiamo a che fare con un’esclusiva dedicata solo alle giovanissime. Scegliendo il modello giusto può rendere sbarazzine e trendy anche delle splendide over 50.

Se abbinato agli accessori giusti, inoltre, può risultare di un’eleganza unica, nonché di una comodità fuori dal comune. Unisce difatti non soltanto stile, eleganza e divertimento, ma assicura anche una gran comodità. Questo ancor di più negli afosi mesi estivi, che anche di sera sembrano a volte non voler mollare la presa.

Molte avranno già capito di cosa stiamo parlando e si, è proprio la gonna-pantalone.

Ecco il capo che spopolerà quest’estate e che tutte dovrebbero avere nel proprio armadio per essere super trendy

Come anticipato, la gonna pantalone è davvero un pass partout per ogni occasione. Dalla più informale alla più elegante. Basta scegliere modello, lunghezza, tinta e tessuti giusti per avere l’elemento chiave dell’outfit perfetto. Sebbene infatti di tendenza sia lo short sia gonne-pantalone dalle lunghezze più pronunciate. Si arriva infatti anche ai modelli sopra al ginocchio, per chi preferisse osare di meno.

I colori dell’estate tendono tutti alle tinte fluo o comunque particolarmente brillanti. Verde, fucsia, blu elettrico. Tuttavia, nulla vieta di puntare su grandi classici come il bianco o il nero. A quel punto potremmo aggiungere una nota di colore con dei top in raso ultra colorati che compaiono anch’essi tra i must di stagione.

Ecco, dunque, il capo che spopolerà quest’estate. Non resta che scegliere tra le tante proposte dei principali negozi di moda e divertirsi a mixare colori, fantasie e tessuti. Gli occhi saranno tutti su di noi.

Lettura consigliata

Il rosso è di tendenza, ci fa chic anche dopo i 60 grazie a questi abbinamenti perfetti per il giorno e la sera