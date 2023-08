Ecco il buffet perfetto per l’estate leggero e sfizioso: l’idea fresca e dissetante di chef Simone Rugiati

Il brunch è un mix tra colazione e pranzo ed è sempre più popolare anche in Italia. Ma cosa preparare un piccolo buffet estivo buono e leggero? Scopriamo il menù di Simone Rugiati

Durante la bella stagione non è raro organizzare in casa aperitivi tra amici o parenti, per trascorrere in compagnia una piacevole serata. Negli ultimi anni va sempre più di moda, soprattutto durate i giorni di festa e il fine settimana, preparare anche dei brunch a metà mattina. Un mix perfetto tra colazione e pranzo dove si mettono in avola pietanze dolci e salate, non troppo pesanti. È una tradizione tutta inglese e risale all’Ottocento, quando aristocratici e borghesi si riunivano dopo la caccia attorno ad un buffet fastoso. Oggi è diffusa soprattutto in America, ma sta prendendo piede anche nello Stivale, un trend domenicale che sembra aver conquistato diversi locali e famiglie.

Preparare un brunch semplice ma buono: ecco il buffet perfetto per l’estate leggero e sfizioso

Non tutti sanno come organizzare un brunch a regola d’arte, ad esempio come disporre la tavola, l’orario da comunicare agli invitati e come vestirsi. In linea generale, trattandosi di un pasto che fonde colazione e pranzo, l’orario ideale è dopo le 11, ma non oltre le 15. Un’altra caratteristica è lo stile informale, un look casual senza troppi lustrini, al massimo abbiniamo all’outfit un accessorio più vistoso. Se abbiamo uno spazio esterno potremo posizionare un tavolo fuori dove sistemare il buffet all’ombra. Usiamo una tovaglia allegra, con disegni floreali e disponiamo in tavola gli oggetti indispensabili, come piatti, tovaglioli, posate e bicchieri. D’estate proponiamo piatti freschi e di stagione abbinandoli a bevande naturali, come cocktail analcolici alla frutta, spremute o centrifugati. Se siamo a corto di idee, non rimane che ispirarsi alle idee di qualche noto chef. In un video pubblicato sul profilo Instagram il famoso cuoco Simone Rugiati ci svela qualche idea per preparare un brunch strepitoso e nutriente. Quindi, ecco il buffet perfetto per l’estate leggero e sfizioso che potremmo proporre un sabato o una domenica.

Gli ingredienti

Lo chef toscano mostra come preparare semplici piatti estivi, freschi e dissetanti per un brunch facile ma appetitoso. Quindi propone una macedonia bio a base di ananas, kiwi, mele e fragole, arricchendola con un condimento al miele. Non possono mancare delle uova strapazzate e asparagi, impreziosite con bresaola, insalata croccante e frutta secca, accompagnate dai bagel. Per rinfrescare il palato fa un centrifugato con mela verde, sedano, ginger, che poi potremo servire in una comoda brocca e ghiaccio a parte.