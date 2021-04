Volare in Europa spendendo meno di 10 euro. Raggiungere la Thailandia con meno di 300 euro. Quante volte ci hanno detto che è possibile viaggiare spendendo anche poche decine di euro per il biglietto aereo? In realtà, se si scelgono compagnie low cost tutto questo è possibile. Ma non è così semplice. Ecco i trucchi per risparmiare un sacco di soldi quando si acquista un biglietto aereo.

Viaggiare in bassa stagione

I comportamenti dei viaggiatori influiscono sui prezzi dei voli aerei. Si sarà notato, infatti, che i fine settimana e le festività sono i nemici numero uno dei voli low cost. Sono proprio questi i periodi in cui le persone hanno più tempo per le vacanze e la maggiore richiesta, come il mercato insegna, comporta un rialzo dei prezzi. Quindi se il lavoro lo permette, per poter risparmiare una valanga di soldi bisogna programmare e viaggiare in bassa stagione. Con un occhio sempre puntato sulla destinazione (per evitare brutte sorprese).

Essere flessibili

La flessibilità non riguarda solo il periodo ma anche la destinazione. Le piattaforme che ricercano i biglietti aerei più economici permettono di inserire il luogo di partenza e il periodo, lasciando vuoto il box della destinazione. In questo modo si apriranno centinaia di possibilità low budget per volare in tutto il mondo, risparmiando un sacco di soldi.

Comprare i biglietti di sola andata

Si sarà notato che spesso, quando si acquista un biglietto aereo a prezzo stracciato, il biglietto di ritorno ha costi molto più alti. I biglietti andata e ritorno della stessa compagnia, infatti, non sono mai convenienti. Il consiglio è di acquistare il biglietto di rientro in un altro momento, anche affidandosi a un’altra compagnia area.

Il periodo migliore per comprare i biglietti aerei

Sfatiamo un mito: non esiste un momento perfetto per risparmiare sui biglietti aerei. Ci si può iscrivere alle newsletter o cliccare sugli allert per avere aggiornamenti costanti sulle oscillazioni di prezzo. Si possono confrontare più piattaforme per verificare il prezzo più vantaggioso. Si può addirittura controllare il sito della compagnia. Ma non esiste il momento perfetto in cui i prezzi crolleranno. Per questo quando si trova un biglietto aereo a costi irrisori il consiglio è di non farselo sfuggire.

Navigare in incognito

I siti delle compagnie aeree hanno gli stessi funzionamenti di tutti i portali web: monitorano le nostre abitudini e tracciano i nostri comportamenti (attraverso i cookies). Può quindi capitare di trovare un biglietto aereo a un prezzo vantaggioso, tornare dopo qualche giorno e vederlo moltiplicato nel prezzo. In questo caso un trucco che potrebbe funzionare è cambiare browser, cancellare la cronologia e i cookies, navigare in incognito. Alcune volte funziona, altre no. Ma vale sempre la pena provare.

Risparmiare sul bagaglio

E dopo aver svelato i trucchi per risparmiare un sacco di soldi quando si acquista un biglietto aereo, non resta che augurare buon viaggio!