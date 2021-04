L’evento dell’ultimo minuto, la cena organizzata e dimenticata, il compleanno dell’amico del proprio figlio… e la domanda più ricorrente è “Cosa indosso?” Una volta che si è trovata la risposta a questo vero e proprio enigma capita spesso che non si riesca a trovare gli indumenti che si è deciso di indossare. Diventa una vera e propria sfida: di conseguenza, dopo una trentina di minuti, il risultato sarà intuibile.

Nella maggior parte dei casi, pur avendo conseguito l’obiettivo e aver trovato gli abiti, la stanza sarà un vero e proprio campo di battaglia. La situazione, di certo, non migliora nel caso in cui si debba anche provvedere all’outfit dei propri figli.

Di seguito vedremo come con questo incredibile metodo sarà veramente facile organizzare i cassetti dell’armadio e avere vestiti sempre in ordine da trovare in un attimo.

Essere ordinati e mantenere l’ordine

Spesso ci si racconta delle bugie e si abbozzano delle scuse per sentirsi meno in colpa quando la propria camera da letto o stanza degli armadi sia il risultato di una vera esplosione di vestiti. “La stanza è troppo piccola”, “non c’è abbastanza spazio” “ho troppi vestiti”.

Magari queste affermazioni saranno anche vere ma, di certo, se si organizzasse al meglio lo spazio e, soprattutto, se si utilizzasse un metodo sinonimo di ordine e facilmente intuitivo si risolverebbe il problema.

Infatti non bisogna soltanto essere ordinati una tantum, ma è necessario mantenere quell’ordine per essere sempre puntuali e non fare tutto di corsa.

Sarà capitato a tutte di uscire dalla doccia e, dopo una spasmodica ricerca, essere pronte per rientrarci con uno stato di stress addosso per via della ricerca andata a vuoto.

Un semplice metodo dai grandi risultati

Il metodo per ovviare a questo fastidioso problema è molto semplice. Basterà ordinare i propri cassetti seguendo lo schema del proprio corpo.

Di conseguenza, se una cassettiera ha tre cassetti, nel primo andrà tutto ciò che si indosserebbe dal collo in su.

Nel secondo, maglie, maglioni e tutto ciò che si indossa nella parte superiore del corpo.

Nel terzo quello che riguarda la parte inferiore del corpo come i pantaloni.

Inoltre, se si utilizzasse il trucco delle sfumature di colore sarebbe tutto ancora più semplice. Utilizzando una scala di colori che va dal bianco, proseguendo per tutti i colori dell’arcobaleno, sino al nero si metterà in pratica un “double check”.

Se, dunque, non si riesce a trovare la maglietta preferita nel secondo cassetto per via del numero notevole di maglie, utilizzando il metodo del colore si troverà in questo altro modo.

l’effetto non sarà soltanto funzionale alla propria ricerca, ma sarà anche bello da vedere. In questo modo si otterranno dei cassetti come quelli dei negozi di abbigliamento.

I vestiti non saranno soltanto funzionali e belli da vedere. Ecco come, con questo incredibile metodo, sarà veramente facile organizzare i cassetti dell’armadio e avere vestiti sempre in ordine da trovare in un attimo.